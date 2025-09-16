Monitores de Ciencias de la Salud en la UASD paralizan docencia por deterioro en Laboratorios de Medicina

Parte del plafón del edificio de Laboratorios de Medicina (LM) en la UASD, donde estudiantes denuncian condiciones críticas en su infraestructura. ( DIARIO LIBRE/ NICOLE IZQUIERDO )

La Asociación de Monitores de la Facultad de Ciencias de la Salud (AMCS) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció el inicio de un paro de docencia presencial, a partir de hoy, debido al critico estado del edificio de los Laboratorios de Medicina (LM).

La medida, decidida en una reunión extraordinaria de la directiva, busca llamar la atención de las autoridades sobre las precarias condiciones estructurales de la edificación, que ponen en riesgo la seguridad de estudiantes y monitores.

Franchelli Lebrón, estudiante de la facultad, aseguró que la infraestructura "se está despedazando prácticamente" y que las aulas presentan filtraciones, moho y techos en condiciones críticas. "Ya usted lo ve, el plafón se está cayendo, el techo está verde, lleno de mojo. Desde hace meses venimos denunciando esto en redes sociales", afirmó.

Estudiantes informan que ayer, una de las hojas del plafón ubicada en los pasillos del techo del tercer nivel del edificio, fue desplomada, dejando pedazos de concretos y obstruyendo el paso de los estudiantes.

Otros recordaron que incluso en el verano algunas clases debieron impartirse de forma virtual debido al riesgo eléctrico. "En un semestre se quemó un cableado completo y muchas veces los aires no funcionan. Llegamos a ver laboratorios con botellas de agua recogiendo las filtraciones", narró una estudiante que prefirio no identificarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/ninos-en-la-escuela-8d91b5ee.jpg Estudiantes recibiendo docenciaen infraestructura con deterioro. (DIARIO LIBRE/ NICOLE IZQUIERDO)

Inspección técnica del edificio

Ante la situación, el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Omar Segura, informó que realizó junto al doctor Mario Uffre, decano de Ciencias de la Salud, una inspección técnica del edificio.

"Se han detectado filtraciones, pero no existe peligro inmediato. Los técnicos están haciendo los levantamientos y se han tomado medidas para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria", aseguró.

Sin embargo, los monitores insisten en que el paro se mantendrá y que impartirán las docencias correspondiente al laboratorio de manera virtual hasta que se ofrezca una respuesta clara sobre la reparación del edificio.