Gobierno inaugura una escuela en Villa Altagracia y un Caipi en Guerra

Dos nuevos centros educativos en los municipios de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, y Guerra de la provincia Santo Domingo, fueron inaugurados este miércoles por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Las obras beneficiarán a más de 500 niños y sumarán 19 aulas al sistema educativo nacional.

El primer centro inaugurado fue la Escuela Básica Prof. Epifanío Pimentel Concepción, ubicado en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal.

"La nueva instalación está compuesta por tres bloques que albergan nueve aulas, una de ellas destinada al nivel Inicial, además de biblioteca, plaza cívica, cancha mixta y otros espacios diseñados para garantizar una educación integral y de calidad a 315 estudiantes", detalló el Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) en una nota de prensa.

El Caipi

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/aula-inicial-ac3b4c10.jpg (FUENTE EXTERNA)

Posteriormente, la vicepresidenta Peña dejó en funcionamiento el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) El Castillo, en el municipio de Guerra, Santo Domingo. Este centro contará con 10 aulas, y brindará atención y educación oportuna a 225 niños de entre uno y cinco años.

El Caipi incluye servicios de psicología, enfermería, salón multiusos, trabajador social, patio, juegos infantiles y materiales didácticos adecuados para el desarrollo infantil.

Durante su intervención, la vicepresidenta Peña destacó el compromiso del Gobierno que lidera el presidente Luis Abinader con el fortalecimiento del sistema educativo.

"Con esta inauguración reafirmamos que la educación es la puerta más grande hacia las oportunidades y el desarrollo para nuestra gente. Desde el Gobierno tenemos el compromiso de acompañar estas transformaciones que fortalecen la educación pública con sentido de comunidad y calidad", manifestó Peña.

Habla la estudiante

Durante el acto de inauguración, la estudiante Analía Huerto de Jesús, de quinto grado, dirigió un mensaje de agradecimiento en nombre de sus compañeros.

"Hoy llega una nueva etapa para la comunidad. Nosotros, los estudiantes, nos comprometemos a cuidar la escuela, a aprovecharla y a dar lo mejor de nosotros para ser personas de bien y servir a nuestro país", expresó la estudiante.

De su lado, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), Francisco De Oleo, valoró el impacto que tendrán estas nuevas infraestructuras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

"Inauguramos este importante centro educativo que tendrá en esta comunidad un impacto muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el nivel Inicial hasta los primeros grados de Secundaria", expresó D´Óleo.

En el acto, bendecido por el párroco Leonardo Fabio Bautista, de la parroquia Santísima Trinidad, estuvo Ramón Hernández, director del centro; la gobernadora Pura Casilla; el senador Gustavo Lora; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, el director Regional 04, Julio César Tejeda; así como los diputados Francisco Javier Paulino y Otoniel Tejada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/juegos-5627b338.jpg (FUENTE EXTERNA)