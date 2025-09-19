×
intoxicación estudiantes

Tres estudiantes y una profesora permanecen hospitalizados tras intoxicación en centros educativos

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el liceo Leónidas Ricart y la escuela Fidelina Reyes

Tres estudiantes y una profesora permanecen hospitalizados tras intoxicación en centros educativos
La dirección de la escuela Fidelina Reyes condenó que las intoxicaciones se repitan sin que los responsables reciban sanción. (FUENTE EXTERNA)

Tres estudiantes y una profesora continúan ingresados en distintos centros de salud luego de intoxicarse el pasado miércoles en el liceo Leónidas Ricart y la escuela Fidelina Reyes, ambos ubicados en el sector Hatico, en Mao, a raíz de la supuesta aplicación de químicos en una finca arrocera cercana.

La docente fue identificada como Onelia Santana, de 52 años, mientras que las identidades de los estudiantes se mantienen en reserva por razones legales.

En total, 24 personas de ambos planteles resultaron afectadas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales de la provincia.

Autoridades ocuparon en una finca contigua a los centros los envases de los productos químicos presuntamente utilizados en la fumigación, los cuales habrían provocado la intoxicación.

Condenan el incidente

Las direcciones del liceo y la escuela condenaron que este tipo de incidentes se repitan con frecuencia.

  • Señalaron que desde finales del año pasado se han registrado al menos tres episodios similares durante horas de docencia, sin que los responsables hayan sido sancionados.

Exigieron que, en esta ocasión, las autoridades competentes actúen con firmeza para evitar que se repitan hechos que ponen en riesgo la salud y seguridad de estudiantes y docentes.

