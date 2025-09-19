Tras una denuncia sobre la falta de iluminación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), un equipo de Diario Libre realizó un recorrido por la alta casa de estudios la noche de este viernes, en el que pudo constatar que varias zonas se encuentran a oscuras debido a que las lámparas están apagadas.

Una de las áreas más afectadas es la entrada este del campus por la calle Santo Tomás de Aquino. Allí hay dos lámparas instaladas de forma paralela, pero ambas están apagadas, dejando completamente a oscuras ese acceso a la academia. Al cruzar esta entrada y llegar a la calle Pablo III dentro del plantel, ocurre lo mismo: hay luminarias, pero no funcionan, y la poca iluminación proviene del edificio de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED).

La falta de luz también se observa en las inmediaciones de la avenida Correa y Cidrón, así como en el parque frente a la Facultad de Medicina.

Las luces de los vehículos son las que iluminan un poco la entrada este de la UASD. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Al ser consultado sobre la situación, un estudiante de arquitectura expresó: "Justamente es un problema que hemos planteado a nivel académico, porque la falta de luminarias en todo el complejo genera incertidumbre. Según encuestas que realizamos anteriormente para un proyecto de clase, los estudiantes expresaron sentir un ambiente de temor debido a la falta iluminación".

El joven agregó que esta problemática se agrava por el mal estado de las aceras, que "están rotas, lo que provoca incomodidad e inseguridad al caminar por el campus".

Otra estudiante de la misma carrera señaló: "Está muy oscuro el trayecto hacia la avenida Correa y Cidrón, la zona del Metro y el parque frente a Medicina. Por eso los estudiantes apuran el paso cuando pasan por ahí".

Asceras de la UASD a oscuras. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) Lámparas apagadas. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Denuncia en redes sociales

La situación fue denunciada este viernes a través de Instagram por Ángel Franjul, miembro de la dirección del Frente Independiente de Estudiantes Revolucionarios (FIER).

Mediante un video, Franjul afirmó que "la oscuridad en algunas zonas es tan extrema que incluso dificulta el trabajo de los propios miembros de seguridad, poniendo en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo".

Comunicación al rector

Franjul explicó que hoy depositaron, ante la Secretaría General, una comunicación formal dirigida al rector de la UASD, Editrudis Beltrán. En ella, según expresó, plantean la problemática y, como organización, se ponen a disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones a esta problemática.