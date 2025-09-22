Minerd pide investigación y sanción por intoxicaciones en escuelas de Duarte y Valverde

El Minerd dijo que con la acción busca proteger a estudiantes y personal docente y administrativo. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) comunicó la tarde de este lunes que presentó formal denuncia para que se investiguen y sancionen los recientes casos de intoxicación de alumnos, docentes y personal administrativo en las provincias Duarte y Valverde.

Las dos denuncias fueron depositadas ante las Procuradurías Especializadas para la Defensa del Medio Ambiente de las referidas provincias.

El 17 de septiembre al menos 11 estudiantes del liceo Leonidas Ricart, ubicado en el sector Hatico de Mao, provincia Valverde, resultaron intoxicados luego de que el propietario de una finca arrocera cercana al plantel aplicó un químico.

Este caso no es único. Cada cierto tiempo estudiantes y personal de los centros educativos resultan intoxicados con los productos químicos que dueños de fincas vierten en sus plantaciones.

A través de una nota de prensa, el Minerd dijo que las acciones legales fueron depositadas por el área Jurídica de la entidad, que, en representación del ministro Luis Miguel De Camps García, solicitó la apertura inmediata de investigaciones para determinar responsabilidades frente al uso indebido de productos químicos tóxicos en las cercanías de los planteles escolares.

La otra intoxicación se produjo la semana pasada en el centro educativo Ana Celeste Fernández, en la comunidad La Guama, provincia Duarte.

Activó protocolos para proteger estudiantes

El Minerd dijo que activó de inmediato los protocolos de emergencia, procediendo al despacho de los estudiantes y la suspensión temporal de la docencia para proteger la salud e integridad de la comunidad educativa.

Sobre la comunidad La Guama, la denuncia, interpuesta ante la Procuraduría de Medio Ambiente de Duarte, detalla la posible presencia de sustancias tóxicas utilizadas como pesticidas en las inmediaciones del centro, lo que representa un riesgo grave para la salud y la continuidad de la docencia.

El Minerd pidió que se realicen las indagatorias correspondientes y, en caso de comprobarse un uso negligente o intencional, se proceda con la aplicación de las sanciones penales establecidas por la ley.

De igual forma, en el municipio de Santa Cruz de Mao, provincia Valverde, se reportó una situación de intoxicación, en el levantamiento realizado por las autoridades arrojó que el evento fue provocado por la fumigación con químicos tóxicos en una finca colindante, a menos de 200 metros de los centros escolares.

Minerd aporta evidencias

La cartera educativa presentó formal denuncia en estas jurisdicciones, donde aportó informes, fotografías del levantamiento de evidencia por parte de la Defensa Civil y Salud Pública, y haciendo referencia a las posibles violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 311-68 sobre el uso de pesticidas.

Estas normativas establecen penas de prisión y multas para quienes, por negligencia o imprudencia, provoquen enfermedades o imposibilidad de trabajo a terceros mediante el uso de sustancias tóxicas.