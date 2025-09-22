UFHEC recibe a 91 nuevos becados del Mescyt en programas de grado y posgrado

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología , Franklin García Fermín, y el rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, haciendo entrega de las becas. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) será la casa de estudios de 91 estudiantes beneficiados con becas de grado y posgrado, otorgadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) a través de la Dirección de Becas Nacionales.

Según una nota de prensa, el rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, exhortó a los nuevos becados a asumir esta oportunidad con responsabilidad.

"Exhorto a los que están recibiendo este privilegio a que lo aprovechen, a que se dediquen a estudiar y a sacarle el mayor beneficio en el desarrollo de sus vidas. Que cuando ustedes se gradúen sintamos que valió la pena formar recursos humanos para servir al país", expresó.

De su lado, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología , Franklin García Fermín, destacó la importancia de invertir en capital humano.

"El conocimiento es la principal riqueza que tiene un país. Si ustedes se preparan y aprovechan esta oportunidad que les brinda el gobierno dominicano y esta prestigiosa universidad, mañana progresarán ustedes, sus familias y el país", manifestó.

Carreras de grado y posgrado

En el nivel de grado, los beneficiarios iniciarán carreras en odontología, ingeniería agronómica, ingeniería eléctrica, ingeniería en software, licenciatura en ciencias computacionales, administración de empresas turísticas y hoteleras y licenciatura en enfermería.

Mientras que en posgrado se desarrollarán especialidades y maestrías en campos como implantología oral e implantoprótesis, gestión y liderazgo pedagógico, gestión y supervisión de la educación física, educación física y recreación, docencia universitaria, educación especial y odontología estética dental.

Los estudiantes beneficiarios provienen de distintas provincias que abarcan desde el norte hasta el sur y el este, entre ellas Espaillat, Azua, Elías Piña, La Romana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, Santiago, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Independencia, Distrito Nacional y Santo Domingo.

En términos de impacto territorial, el 42 % de los beneficiarios corresponde a la región sur. Un 33 % pertenece a la región norte. La región este concentra el 12 % de los becados, con representación de provincias como La Romana y San Pedro de Macorís. Finalmente, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional agrupan el 13 % de los estudiantes.