Director del Inabie promete licitaciones transparentes tras cuestionamientos a gestión anterior

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Rafael Adolfo Pérez de León. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez de León, afirmó este miércoles que garantizará procesos de licitación "transparentes, eficientes y competitivos" al frente de la institución, tras los cuestionamientos públicos que afectaron a la gestión anterior.

Pérez de León fue abordado por periodistas a su salida del templo santuario Santo Cerro, en el marco de las celebraciones del Día de la Virgen de las Mercedes, en La Vega.

El funcionario recordó su trayectoria en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), donde manejó más de 54,000 millones de pesos en compras públicas sin recibir impugnaciones.

"Lo que le puedo garantizar es que yo me comprometo con llevar procesos de licitación pública transparentes, eficientes y competitivos, tal como ocurrió en los cinco años que estuve al frente de Promese/Cal", declaró.

Sobre los casos cuestionados en el Inabie, Pérez de León señaló que ya están siendo investigados por los órganos correspondientes.

"Esos casos los está investigando Compras y Contrataciones. Mi compromiso es cumplir a cabalidad con la Ley 340", indicó.

Mejoras en la alimentación escolar

El director del Inabie adelantó que se evalúan propuestas para que los desayunos escolares se preparen directamente en las escuelas, aunque reconoció que se trata de un proceso que requiere inversión y cambios en la logística.

"Tenemos programas pilotos con cocinas incorporadas en escuelas. Lo importante es mejorar la calidad de manera significativa en los servicios de alimentación y utilería escolar", explicó.

"No me voy a reservar esfuerzos"

El funcionario agregó que ya se están revisando los procedimientos internos de la institución para aplicar acciones correctivas inmediatas.

"La población puede estar confiada de que no me voy a reservar esfuerzos. Me entregaré en cuerpo y alma para que las cosas se hagan bien, con transparencia y calidad en los alimentos, en beneficio de los niños, adolescentes y jóvenes de las escuelas públicas", expresó Pérez de León.