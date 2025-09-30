Minerd aparta directora del Liceo Pedro Mir, denunciada por abuso contra estudiantes y mala gestión

Liceo Pedro Mir, en Santo Domingo Este, fue intervenido por el Minerd. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la tarde de este martes que la directora del Centro Educativo en Artes Pedro Mir, en Santo Domingo Este, “deja de estar al frente de la administración” tras quejas por supuestos maltratos a estudiantes y manejos irregulares en su gestión.

La medida se toma luego de que casi cincuenta padres enviaran una carta al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quejándose del comportamiento de la directora, identificada como Mayreni Yanira Díaz Féliz de González.

De acuerdo a padres de los estudiantes, la docente incurrió en conducta abusiva contra los alumnos y en irregularidades administrativas. Fue acusada de aplicar castigos excesivos, maltrato psicológico y manejo de forma irregular de la compra de uniformes.

La situación del centro fue notificada a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) la semana pasada.

El Minerd comunicó, en una nota de prensa, que intervino de manera provisional la dirección del centro, ubicado en la urbanización Jardines del V Centenario, en Santo Domingo Este, como parte de una investigación interna en curso.

“La intervención implica que la actual directora del plantel ha sido apartada temporalmente de sus funciones. En su lugar, una comisión técnica ha sido designada para asumir la administración del centro y garantizar el funcionamiento adecuado del mismo”, detalló la entidad.

De acuerdo con el Minerd, la decisión busca asegurar un ambiente escolar apropiado y dar respuesta a inquietudes planteadas por miembros de la comunidad educativa, “especialmente por padres y madres de estudiantes”.

“La medida se adopta en el marco del compromiso institucional con la calidad de los procesos educativos y la preservación del bienestar estudiantil”, señaló el ministerio en un comunicado oficial.

Comisión operará el liceo

La comisión designada tendrá a su cargo la gestión operativa del liceo mientras se concluyen las indagatorias y se toman decisiones definitivas respecto a la dirección del centro.

El Ministerio reiteró que su prioridad es garantizar el orden, la transparencia y la confianza en el sistema educativo público.

La misiva de los padres también denunció que la directora habría negado el desayuno escolar, impedido el acceso arbitrario a las aulas, asignado labores de limpieza como castigo y humillación verbalmente a los estudiantes. Además, que cerraba el centro con una llave de uso exclusivo de ella.