Minerd suspende personal de centro educativo donde fue grabado vídeo musical obsceno

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este martes la suspensión temporal del personal administrativo y de coordinación de un centro educativo, tras comprobarse que en sus instalaciones se grabó un vídeo musical con contenido obsceno que involucra a las creadoras de contenido "Menor Queen" y Pamela Sandoval, conocida como "Shupamela".

La Policía Escolar identificó que el audiovisual fue grabado en la Escuela-Liceo Profesora Lilia Portolatín Sosa, en el municipio Santo Domingo Este, el pasado 7 de septiembre.

A través de una nota de prensa, el Minerd señaló que las escenas del vídeo, considerado vulgar, representan una "violación directa a la formación y educación en valores, así como a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes".

"Como medidas preventivas la suspensión de funciones para fines de investigación a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo, a quienes se les atribuye responsabilidad directa por el uso indebido de las instalaciones", señala el comunicado.

Según el informe policial, el equipo ingresó al plantel con vestimenta adecuada, pero se cambió dentro del centro para grabar. Además, indicaron al portero que tenían permiso para usar las instalaciones, lo cual fue desmentido por las autoridades del centro educativo.

Denuncia ante el Ministerio Público

El Ministerio de Educación anunció que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), con el objetivo de identificar a todos los involucrados en la producción del video y establecer su posible responsabilidad penal.

Además, solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía la prohibición total de la difusión del material grabado, para evitar que continúe circulando y generando un impacto negativo en la comunidad educativa y en la sociedad.

El Minerd también anunció la creación de una comisión especial para revisar la legislación vigente y proponer recomendaciones que endurezcan las sanciones en casos similares, con el objetivo de fortalecer la protección de los planteles escolares y asegurar su integridad como espacios de formación y respeto.

El ministerio enfatizó que no tolerará bajo ninguna circunstancia el uso inapropiado de los centros educativos: "Los planteles escolares son espacios sagrados e inviolables, dedicados exclusivamente a la enseñanza y la formación en valores", subraya el comunicado.