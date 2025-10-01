Estudiante hiere a compañero con un arma blanca en centro educativo de Santiago

Fachada del centro educativo Juan Ovidio Paulino, en Santiago, donde un estudiante fue herido con arma blanca por un compañero durante el receso. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un estudiante resultó herido con un arma blanca por un compañero de aulas en el centro educativo Juan Ovidio Paulino, ubicado en la zona sur de Santiago.

El alumno lesionado recibió atenciones médicas en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, donde permaneció bajo supervisión durante 24 horas antes de recibir el alta médica.

El incidente ocurrió durante el receso de la mañana de ayer martes 30 de septiembre.

Sanciones

De acuerdo con la dirección del plantel, el caso del estudiante que cometió la agresión será conocido por el Comité Disciplinario, el cual aplicará las medidas correspondientes en coordinación con el Distrito y la Regional de Educación.

Del plantel califican lo sucedido como un hecho aislado que no representa la conducta general de sus estudiantes ni el espíritu de la institución.

Las autoridades destacaron que ambos alumnos tienen buena conducta y nunca habían sido referidos al departamento de Orientación.

Asimismo, informan que trabajan para garantizar el debido proceso y promover la conciliación entre las partes involucradas.