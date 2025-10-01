×
Jóvenes
Jóvenes

Luis Miguel De Camps resalta el rol de la juventud en la construcción de buenos ciudadanos

El ministro de Educación habló con jóvenes en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025

    Expandir imagen
    Luis Miguel De Camps resalta el rol de la juventud en la construcción de buenos ciudadanos
    "En cada uno de nosotros reside la capacidad de generar el cambio", le dijo el ministro Luis Miguel De Camps a los jóvenes. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó este miércoles la importancia de la formación en valores, identidad y ciudadanía activa, durante un conversatorio con estudiantes en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025, celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

    Durante el diálogo, estudiantes de las regionales educativas 05 (San Pedro de Macorís) y 10 (Santo Domingo) participaron en una dinámica centrada en los cinco pilares de la actual gestión educativa:

    • Estudiantes protagonistas
    • Docentes comprometidos
    • Familias involucradas
    • Servidores públicos eficiente
    • Sociedad civil vigilante

    "En cada uno de nosotros reside la capacidad de generar el cambio y ser agentes transformadores", expresó De Camps, al reafirmar el compromiso del Ministerio de Educación (Minerd) con la formación integral de los jóvenes.

    El ministro respondió inquietudes planteadas por estudiantes sobre el fortalecimiento de la educación en valores y la inclusión de la enseñanza de moral, cívica y ética ciudadana, la cual —según afirmó— ha sido incorporada de manera transversal en el currículo preuniversitario desde el año escolar 2025–2026.

    Asimismo, De Camps informó que el Minerd impulsa iniciativas de aprendizaje-servicio, con proyectos que promueven la participación activa de estudiantes y docentes en sus comunidades, mediante campañas de solidaridad, actividades de convivencia vial y acciones ambientales.

    "Los derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución, junto con los símbolos que nos identifican, son la base de nuestra nación y la guía para formar ciudadanos comprometidos con su patria"Luis Miguel De CampsMinistro de Educación

    El titular del Minerd subrayó también la importancia de fortalecer la formación docente, a fin de garantizar aprendizajes significativos que trasciendan las aulas y se reflejen en la vida diaria de los estudiantes.

    En la Feria del Libro

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Durante el encuentro, se abordaron temas como liderazgo juvenil, participación ciudadana y el papel de los jóvenes en la construcción de un mejor país. De Camps afirmó que el empoderamiento estudiantil debe iniciar en las aulas y extenderse hacia la comunidad.

    El Ministerio de Educación participó en la Feria con el lema "Educar es abrir libros, mentes y futuro", a través de un pabellón interactivo que promueve experiencias pedagógicas, conferencias, talleres y actividades culturales orientadas al desarrollo integral de los estudiantes

