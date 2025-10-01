×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Universidades dominicanas
Universidades dominicanas

Las mejores universidades dominicanas, según ranking internacional

Dos nuevas universidades dominicanas ingresaron al ranking QS Latinoamérica 2026

    Expandir imagen
    Las mejores universidades dominicanas, según ranking internacional
    Fachada de logo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la cual ocupa el rango de la mejor institución de educación superior en el país. (FUENTE EXTERNA)

    La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) ocupa el rango de la mejor institución de educación superior de la República Dominicana en el QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe, al colocarse en el rango 151-160, mejorando su desempeño frente a la edición anterior (161-170 en 2025).

    De acuerdo con una nota de prensa, en total, 12 universidades dominicanas aparecen en la clasificación de este año, destacándose la inclusión de dos nuevas instituciones: la Universidad Católica Santo Domingo (Ucsd) y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci).

    El informe señala que dos universidades dominicanas mejoraron su ranking, siete se mantuvieron estables y una descendió, mientras que la entrada de las dos nuevas instituciones amplía la visibilidad internacional del sistema de educación superior del país.

    Además de la Pucmm, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) también logró una destacada posición, ubicándose en el rango 191-200. Ambas universidades ocupan el tercer y cuarto lugar en América Latina y el Caribe, puestos destacados en cuanto a citas por artículos.

    Por su parte, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) subió del rango 301-350 al 201-250, destacándose en el indicador de relación profesorado y alumnado, donde alcanzó el puesto 33 º en la región.

    RELACIONADAS

    Ranking QS 2026

    Ranking QS 2026 de universidades dominicanas

    •  Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm): 151–160
    • Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec): 191–200
    • Universidad Iberoamericana (Unibe): 201–250
    • Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu): 201–250
    • Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD): 351–400
    •  Universidad APEC (401++)
    • Universidad Católica Santo Domingo (Ucsd) (401++) [nuevo ingreso]
    • Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci) (401++) [nuevo ingreso]
    • Universidad Central del Este (UCE) (401++)
    • Universidad del Caribe (Unicaribe) (401++)
    • Universidad Dominicana O&M (EXAE) (401++)
    • Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec) (401++)
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.