Las mejores universidades dominicanas, según ranking internacional

Fachada de logo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la cual ocupa el rango de la mejor institución de educación superior en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) ocupa el rango de la mejor institución de educación superior de la República Dominicana en el QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe, al colocarse en el rango 151-160, mejorando su desempeño frente a la edición anterior (161-170 en 2025).

De acuerdo con una nota de prensa, en total, 12 universidades dominicanas aparecen en la clasificación de este año, destacándose la inclusión de dos nuevas instituciones: la Universidad Católica Santo Domingo (Ucsd) y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci).

El informe señala que dos universidades dominicanas mejoraron su ranking, siete se mantuvieron estables y una descendió, mientras que la entrada de las dos nuevas instituciones amplía la visibilidad internacional del sistema de educación superior del país.

Además de la Pucmm, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) también logró una destacada posición, ubicándose en el rango 191-200. Ambas universidades ocupan el tercer y cuarto lugar en América Latina y el Caribe, puestos destacados en cuanto a citas por artículos.

Por su parte, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) subió del rango 301-350 al 201-250, destacándose en el indicador de relación profesorado y alumnado, donde alcanzó el puesto 33 º en la región.

Ranking QS 2026

Ranking QS 2026 de universidades dominicanas

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ( Pucmm ): 151–160

( ): 151–160 Instituto Tecnológico de Santo Domingo ( Intec ): 191–200

( ): 191–200 Universidad Iberoamericana ( Unibe ): 201–250

( ): 201–250 Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu): 201–250

(Unphu): 201–250 Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD): 351–400

(UASD): 351–400 Universidad APEC (401 + +)

+) Universidad Católica Santo Domingo ( Ucsd ) ( 401+ +) [ nuevo ingreso ]

( ) ( +) [ ] Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci) ( 401+ +) [ nuevo ingreso ]

(Ucateci) ( +) [ ] Universidad Central del Este (UCE) ( 401+ +)

+) Universidad del Caribe (Unicaribe) ( 401+ +)

(Unicaribe) ( +) Universidad Dominicana O&M (EXAE) ( 401+ +)

+) Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec) (401++)