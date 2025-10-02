Barrick Pueblo Viejo inaugura centro educativo Nuevos Horizontes

Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Oscar Amargós, el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, entre otras autoridades locales y nacionales en la inaguración. ( FUENTE EXTERNA )

Con el compromiso de seguir aportando al bienestar y desarrollo de las familias de las seis comunidades reasentadas en el proyecto de viviendas Nuevos Horizontes, Barrick Pueblo Viejo inauguró el Centro Educativo Nuevos Horizontes, que beneficiará a más de 400 estudiantes en este nuevo año escolar 2025-2026.

El acto de inauguración estuvo encabezado por la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, quien expresó: “Este centro educativo es mucho más que una infraestructura; es un espacio para aprender, jugar y crecer en comunidad. Representa esperanza, oportunidades y futuro para nuestras nuevas generaciones”.

El moderno centro educativo está compuesto por tres edificios diseñados para garantizar un entorno seguro e inclusivo para estudiantes del nivel inicial y primario.

Entre sus facilidades cuenta con aulas amplias y ventiladas, biblioteca, enfermería, oficinas administrativas, salón de orientación, baños accesibles, comedor escolar con capacidad para 280 estudiantes, cancha mixta de baloncesto y voleibol con gradas, área de juegos infantiles y espacios recreativos para toda la comunidad escolar.

El artista plástico de Cotuí, Francis Robles, fue el encargado de embellecer la entrada del centro con un mural inspirado en la educación, la dominicanidad y los elementos más representativos de las comunidades reasentadas, convirtiendo esta área en un símbolo de identidad y orgullo comunitario.

Este acto de inauguración contó además con la presencia del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Oscar Amargós, el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, entre otras autoridades locales y nacionales, quienes coincidieron en señalar la importancia de este proyecto para fortalecer la educación y la calidad de vida en Nuevos Horizontes.

Durante la actividad, Valera reafirmó el compromiso de la empresa: “Con la entrega de este centro educativo cumplimos con una promesa y reiteramos nuestra visión de desarrollo compartido. La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y comunidades”.

Datos técnicos

El área de construcción es de 8,467.77 m2 con un solar de 9,286.08 m2, el área destinada para futura expansión es de 818.31 m2 y con capacidad de aulas de 40m2 y 50m2 para 30 a 35 estudiantes, el proyecto tiene un monto de inversión superior a RD$180 millones.

Los componentes del centro incluyen 13 aulas, 1 biblioteca, 1 cacha deportiva con gradas, 1 comedor, caseta de seguridad, área recreativa y de juegos infantiles, oficina administrativa, plaza cívica, enfermería y estacionamiento.

Nuevos Horizontes

El residencial Nuevos Horizontes se enmarca en el plan de reasentamiento que busca ofrecer mejor calidad de vida a las familias de las comunidades El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las tres bocas, El Naranjo y Lajas.

Barrick Pueblo Viejo ha invertido RD$20,000 millones de pesos, solo en el proyecto residencial, que beneficia a más de 700 familias. Cada familia recibe una vivienda con título de propiedad, además de un lote de 1.5 tareas para el desarrollo de proyectos de subsistencia.

El residencial está equipado con infraestructura básica y espacios comunitarios, incluyendo acueducto, iglesias, calles asfaltadas, áreas recreativas, escuela básica y un politécnico, guardería, mercado, cementerio y salones comunales.

Sobre Pueblo Viejo

Pueblo Viejo se encuentra en la República Dominicana, aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de Santo Domingo, y es operado por el Pueblo Viejo Dominicana Corporation, una empresa conjunta entre Barrick (60%) y Newmont (40%). El desarrollo del proyecto Pueblo Viejo comenzó en 2009, con la primera producción en 2012. La fuerza laboral de la compañía es 97% dominicana.