Minerd juramenta comisiones distritales para la Evaluación del Desempeño Docente 2025

Juramentación de miembros de comisiones distritales que trabajarán en la evaluación de desempeño docente 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de Evaluación del Desempeño Docente 2025, del Ministerio de Educación (Minerd), juramentó este viernes de manera simultánea a las comisiones distritales en las 18 regionales del país , con el propósito de fortalecer la planificación, organización y ejecución del proceso de evaluación en los centros educativos de sus respectivas demarcaciones.

Estas comisiones también tendrán la responsabilidad de apoyar en la resolución y reporte de atención de las incidencias que ocurran en sus territorios.

El Minerd dijo que estas comisiones están presididas por el director distrital, el encargado de recursos humanos del distrito correspondiente, un representante de la junta distrital y otro de la seccional, así como delegaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) y un enlace distrital.

La Evaluación del Desempeño Docente es un proceso sistemático que permite valorar el ejercicio profesional del magisterio en el sistema educativo preuniversitario, con criterios objetivos y participativos.

Comisiones

Al encabezar el acto de juramentación en el Eje Sur (Regionales: 01 Barahona, 02 San Juan, 03 Azua y 18 Neiba) celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Azua, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D' Óleo, explicó que la evaluación de desempeño no es un trámite burocrático, sino una herramienta de transformación, que permite fortalecer la calidad de la enseñanza, valorar el esfuerzo y la dedicación de los maestros.

"Las comisiones distritales que hoy juramentamos serán el corazón operativo de este proceso en cada territorio. Su misión será acompañar, organizar, apoyar y dar respuesta a las incidencias que surjan en los centros educativos. Ustedes serán los garantes de que cada etapa se cumpla con seriedad y espíritu de servicio", expresó el viceministerio.

El acto realizado en el Eje Nordeste, compuesto por las regionales: 06 La Vega, 07 San Francisco de Macorís, 14 Nagua y 16 de Cotuí, estuvo presidido por el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad de Educativa, Óscar Amargós.

Asimismo, en el Eje Norte, que abarca las regionales: 08 Santiago, 09 Mao, 11 Puerto Plata y 13 de Montecristi, estuvo dirigida por el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Rolando Reyes.

La juramentación celebrada en el Eje Metropolitano, que comprende las regionales: 04 San Cristóbal y 10 y 15 del Gran Santo Domingo, estuvo encabezada por el director del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), Jesús Andújar.

Mientras que en el Eje Este (Regionales: 05 San Pedro de Macorís, 17 de Monte Plata y 12 Higüey), la toma de posesión de las comisiones estuvo presidida por la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Wendolin de Gamundi y Rosa Gordillo, gestora de Proyectos.

Sigue proceso de juramentación

En la próxima semana, el Minerd señala que continuará este proceso con la juramentación de las comisiones de los centros educativos, las cuales tendrán un rol clave en la implementación directa de la evaluación.

La nota destaca que, previo a estas acciones, el Minerd juramentó a los integrantes de las comisiones responsables de organizar y ejecutar la Evaluación del Desempeño Docente 2025, en un acto encabezado por el ministro Luis Miguel De Camps.

La actividad, realizada en la sede del Minerd, marcó la instalación formal de la Comisión Nacional Rectora, la Comisión Técnica, la Comisión Ejecutiva Nacional y la Subcomisión Especial Consultiva, en cumplimiento de la Orden Departamental núm. 18/2025, capítulo IV.