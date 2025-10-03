UFHEC gradúa a más de mil profesionales y honra al doctor Julio Hazim

La UFHEC reafirma su rol como una de las instituciones de educación superior más relevantes del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) celebró su cuadragésima quinta graduación ordinaria, en la que fueron investidos 1,131 nuevos profesionales de grado y posgrado, provenientes de sus ocho campus diseminados en todo el territorio nacional. Con este acto, la institución suma ya 44,939 egresados, reafirmando su compromiso de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana.

La ceremonia inició con la invocación a Dios, a cargo de Monseñor Santiago Rodríguez, Obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, y fue el escenario en el que UFHEC otorgó el Doctorado Honoris Causa al Dr. Julio Hazim, destacado médico, comunicador y líder de opinión.

En su discurso, el Dr. Hazim reflexionó sobre los retos de la democracia y el papel de las nuevas generaciones, instando a los jóvenes a ser protagonistas de un cambio positivo en la sociedad:

"El dominicano del futuro tiene que superar la corrupción cultural para exigir una mejor conducta política. Debe defender el dinero público, sentirlo suyo y reclamar un uso responsable de los recursos de todos", afirmó Hazim, motivando a los graduandos a integrarse activamente a la vida pública y política desde la ética y la innovación.

Innovación académica

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez Cabral, destacó durante su intervención el liderazgo de la institución en materia de innovación académica e investigación aplicada.

"Recientemente incorporamos la Maestría en Inteligencia Artificial aplicada a la investigación y a la educación, así como el Doctorado en Ciencias de la Educación. Además, hemos invertido más de RD$91.8 millones en 137 proyectos de investigación, entre ellos estudios de aprovechamiento del sargazo como eco-combustible en colaboración con la Universidad de la Calabria en Italia", puntualizó.

Los graduandos de esta promoción provienen de áreas clave para el desarrollo nacional, como salud, derecho, educación, ingeniería y negocios, además de especialidades y maestrías en campos estratégicos como liderazgo pedagógico, derecho constitucional, odontología y psicopedagogía inclusiva.

La voz de los estudiantes también estuvo presente en la ceremonia a través de Nicole Núñez Pérez , egresada con el mayor índice académico de la promoción, quien expresó en nombre de sus compañeros:

"La universidad nos ha entregado una llave, y con ella la posibilidad de abrir muchas puertas. Dependerá de nosotros usarla con responsabilidad, ética y el firme propósito de servir a la comunidad. Ser profesionales no significa únicamente tener un diploma, sino también un compromiso moral con la sociedad".

Con esta nueva promoción, la UFHEC no solo reafirma su rol como una de las instituciones de educación superior más relevantes del país, sino que también renueva su compromiso de formar líderes íntegros, críticos y preparados para transformar la realidad dominicana desde el conocimiento, la innovación y los valores humanos.