Escuelas públicas dominicanas dominan en el NASA Space Apps Challenge Santiago 2025

Participaron 27 equipos del sector público, con estudiantes de 26 centros educativos secundarios en el NASA Space Apps ( FUENTE EXTERNA. )

Estudiantes de escuelas públicas del país se alzaron con los seis premios principales en la versión local del NASA Space Apps Challenge 2025, celebrada por primera vez en Santiago bajo el patrocinio del Ministerio de Educación (MINERD).

Participaron 27 equipos del sector público, con estudiantes de 26 centros educativos secundarios, quienes compitieron junto al sector privado en un evento que agrupó 43 equipos y 258 participantes. La competencia tuvo lugar los días 4 y 5 de octubre, de forma presencial y virtual, como parte de la Semana Mundial del Espacio.

El primer lugar lo obtuvo el equipo "Sky Guards", del Instituto Salesiano Don Bosco; en segundo quedó "Ecoespaciales RD", del Distrito Educativo 06-03 de Jarabacoa; y el tercer lugar fue para "Código Científico", del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, de Villa Tapia. A los ganadores se les entregaron estatuillas y medallas.

Otros reconocimientos

Otros reconocimientos institucionales incluyeron las estatuillas otorgadas a "Urban Explorers", "Nova Mind" y "Team Forest" en las categorías de Impacto Global, Impacto Local y STEAM Awards. Los equipos "Nova Course Orbit" y "Biotitanes del Caribe" recibieron menciones de honor.

Wilson Mateo, director de Informática Educativa del MINERD, explicó que esta competencia coadyuva al fomento del enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), uno de los cinco pilares de la hoja de ruta del ministro Luis Miguel De Camps.

Señaló que el evento permite a los estudiantes producir ideas y soluciones mediante el trabajo interdisciplinario y colaborativo.

Lía Luna, integrante del equipo ganador, agradeció el acompañamiento institucional del MINERD, recordando que desde su participación en el programa NASA Human Exploration Rover Challenge (HERC) han contado con ese respaldo.

La edición de Santiago fue organizada con apoyo de la Alcaldía de Santiago y diversas instituciones académicas y tecnológicas, y representa un avance en la apuesta estatal por visibilizar el talento de jóvenes de escuelas públicas en ámbitos innovadores y tecnológicos.