Ministerio de la Juventud abre convocatoria para 830 becas internacionales de posgrado

Las becas serán para especialidades en sectores de la ingeniería y tecnología. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Juventud informó este martes que ya está abierta la convocatoria para acceder a 830 becas internacionales de posgrado, dirigidas a jóvenes dominicanos interesados en ampliar su formación en áreas de alta demanda global.

Según una nota de prensa, esta primera etapa del programa contempla 790 maestrías y 40 especialidades en reconocidas universidades del extranjero.

"Los sectores de ingeniería, tecnología, matemáticas, biotecnología y diseño digital se consolidan como los grandes generadores de empleo e innovación en el mundo. Con visión de futuro, el Ministerio de la Juventud impulsa la formación de más jóvenes en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), promoviendo el desarrollo de nuevas competencias que fortalezcan la competitividad del país y contribuyan a su crecimiento sostenible", manifestó.

Becas STEAM

El Ministerio de la Juventud dijo que estas 830 becas forman parte del programa nacional de 8,000 becas STEAM, es una iniciativa que busca cerrar la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, promoviendo la preparación de una juventud capaz de innovar, crear soluciones y transformar la sociedad desde el conocimiento.

Los jóvenes interesados en aplicar pueden hacerlo a través del Portal Nacional de Becas, disponible en el sitio web www.becas.gob.do, donde encontrarán los requisitos, programas disponibles y el formulario de solicitud en línea.

Te puede interesar Ministro de la Juventud recibe a los primeros 20 pasantes del programa "Mi Primera Oportunidad"