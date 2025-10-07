La RD sube posición en competencia Iberoamericana de Matemática

La competencia se celebró en la región de La Araucanía, Chile, y reunió a 81 estudiantes de distintas naciones iberoamericanas. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana logró su mejor resultado histórico en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática (OIM) 2025, al posicionarse en el puesto 14 entre 21 países participantes, con una medalla de bronce y dos menciones de honor, informó este martes el Ministerio de Educación (Minerd).

La competencia se celebró en la región de La Araucanía, Chile, y reunió a 81 estudiantes de distintas naciones iberoamericanas. El evento busca fomentar la excelencia académica y el pensamiento lógico-matemático entre jóvenes de la región.

La delegación dominicana estuvo conformada por Emil Alejandro Peralta Cabrera (Colegio Inmaculada Concepción), William Gabriel Evertz Adames (Sunrise School), Héctor Manuel Mercedes Ferreras (Colegio Divina Pastora) y Johnny Ho Chen (Colegio Los Palmares). El equipo fue liderado por el profesor César Abel Santil Glass, jefe de delegación.

Te puede interesar

Peralta Cabrera obtuvo medalla de bronce, mientras que Evertz Adames y Ho Chen recibieron menciones de honor, consolidando la mejor participación de República Dominicana en esta olimpíada.

El Minerd destacó que este logro se suma a otro resultado histórico alcanzado en julio pasado, cuando la delegación dominicana en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), celebrada en Sunshine Coast, Australia, también obtuvo la mejor posición del país en toda su participación en dicha competencia mundial.

La institución informó que en octubre iniciará el proceso de selección para los equipos que representarán al país en las olimpiadas de 2026. Un cronograma con los requisitos será publicado en los próximos días.

Durante su visita a Chile, los estudiantes también participaron en actividades culturales y recreativas que fortalecieron los vínculos entre las delegaciones iberoamericanas.