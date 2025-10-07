UASD amplía oferta académica con dos nuevos doctorados en alianza con universidad española

El acto fue encabezado por el vicerrector de Investigación y Posgrado, Radhamés Silverio González. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció este lunes la incorporación de dos nuevos programas de doctorado en las áreas de Creación e Investigación Artística e Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, en alianza con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, España.

Con estos programas, la academia eleva a 13 su oferta doctoral.Los nuevos doctorados estarán adscritos a las facultades de Artes y Ciencias, respectivamente.

El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el vicerrector de Investigación y Posgrado, Radhamés Silverio González, en representación del rector Editrudis Beltrán, y contó con la participación de autoridades académicas y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Silverio destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización curricular impulsado por la universidad en los últimos tres años.

“Con estos doctorados reforzamos la misión institucional de ofrecer una educación superior de calidad, pertinente e inclusiva”, expresó el funcionario.

Por su parte, el viceministro de Evaluación y Acreditación del MESCyT, Juan Francisco Viloria Sánchez, valoró el liderazgo de la UASD en la educación de cuarto nivel y recordó que el Estado garantiza el financiamiento de estos programas a través del Programa Nacional de Formación de Doctores (PNFD), así como becas completas o parciales.

Artículos científicos

Ambos programas contemplan la producción de 144 artículos científicos por parte de los doctorandos y cumplirán con los estándares internacionales de calidad para tesis doctorales.

El doctor Joaquín Pastor Pérez, representante de la UMH, subrayó que la cooperación con la UASD tiene más de ocho años y ha dado paso a otros programas en áreas como medioambiente, salud y agroalimentación.

Se espera que entre 10 y 12 tesis doctorales sean concluidas antes del verano de 2026, con una primera cohorte de alrededor de 50 nuevos doctores en los próximos tres años.

“La UASD sigue avanzando, y es a través de lo que enseñamos que continuaremos elevando el orgullo de ser uasdianos”, concluyó Silverio.