El Gobierno informa que acelera la entrega de 158 nuevas aulas en Santo Domingo Norte

A más de un mes de haberse iniciado el año escolar, el Gobierno informó que trabaja en la terminación y entrega de 158 nuevas aulas en el municipio Santo Domingo Norte, como parte del Plan 24/7 para ampliar la cobertura educativa y reducir el déficit de espacios en las escuelas públicas.

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) ejecuta 12 proyectos en distintos sectores de Santo Domingo Norte, con una inversión de más de 810 millones de pesos. Estas obras incluyen escuelas, liceos, politécnicos y una estancia infantil, que beneficiarán a unos 5,530 estudiantes.

El director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, informó que la meta es inaugurar los planteles antes de diciembre, dentro del compromiso presidencial de completar 2,000 nuevas aulas este año. "Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades locales, las asociaciones de padres y los contratistas para garantizar la entrega oportuna de las obras", señaló.

Intervienen centros

Además de las nuevas construcciones, la DIE interviene 36 centros educativos con trabajos de mantenimiento correctivo, con el fin de mejorar sus condiciones y asegurar espacios adecuados para la enseñanza.

Las edificaciones más avanzadas —entre un 50 % y 95 % de ejecución— incluyen:

La Escuela Primaria Casa Vieja

El Politécnico Cristo Obrero

La Escuela Básica Villa Jerusalén

Una estancia infantil en el sector El Edén

La alcaldesa Betty Gerónimo agradeció la priorización del municipio en el programa de construcción escolar, mientras que la gobernadora, Lucrecia Santana Leyba, subrayó que la jornada busca "identificar las necesidades reales de los planteles y dar soluciones conjuntas con la comunidad educativa".

El encuentro fue realizado en la Alcaldía de Santo Domingo Norte y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Educación, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae).