Inabie dice ha beneficiado a 46,193 estudiantes con atenciones de salud visual en últimos cinco años

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este miércoles que, en los últimos cinco años, ha atendido a 46,193 escolares, entregado 12,430 lentes correctivos y realizado 47 cirugías oculares.

La institución destacó los logros alcanzados durante este gobierno a través de su Programa Nacional Estudiantil de Prevención en Salud Visual y Cirugías Oculares (Pronsavico), en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Visión, este jueves 9 de octubre.

Mediante una nota de prensa, la entidad señaló que, en lo que va del año lectivo 2025-2026, ha efectuado 8,605 evaluaciones visuales, entregado 4,160 lentes y llevado a cabo 30 procedimientos clínicos o quirúrgicos, "lo que refleja un compromiso continuo con la salud ocular del estudiantado".

Atención en salud visual

El director de Inabie, Adolfo Pérez, destacó que los logros obtenidos a través de ese programa reflejan el compromiso del gobierno con los alumnos del sistema de educación pública.

Indicó que con las atenciones a través del Inabie, las familias dominicanas se ahorran miles de pesos en consultas de salud visual y la adquisición de lentes y tratamientos para niños, niñas y jóvenes.

"Desde esta nueva gestión del Inabie, estamos comprometidos a continuar contribuyendo con el bienestar de los estudiantes, a través de los diferentes programas de nutrición y salud, como el visual", agregó el servidor público.

Prevención efectiva

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/inabie-1af5e6d3.jpg (FUENTE EXTERNA)

El documento de prensa precisa que, a través de Pronsavico, se realizan tamizajes visuales en los centros educativos por parte de personal capacitado por la División de Salud Visual del Inabie, conformando una red de detección escolar con competencias para identificar y referir oportunamente a los estudiantes que presenten alteraciones visuales.

Los casos detectados son evaluados por personal médico especializado, quien también se encarga de la prescripción y entrega de lentes correctivos, así como de la realización de tratamientos ópticos, clínicos y quirúrgicos, con el fin de rehabilitar la visión y mejorar el desempeño académico de los estudiantes del sistema educativo público a nivel nacional.

"Este programa ha contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida y el rendimiento escolar de miles de niñas, niños y adolescentes, gracias a una atención integral que incluye: capacitación a docentes y personal educativo mediante talleres prácticos, para la detección temprana de posibles deficiencias visuales", refiere la nota.

Asimismo, apunta que se realizan evaluaciones optométricas y oftalmológicas especializadas, dirigidas principalmente a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, entrega gratuita de lentes correctivos, adecuados a las necesidades específicas de cada estudiante y procedimientos clínicos y quirúrgicos, cuando son requeridos, garantizando acceso equitativo a servicios médicos especializados.

Te puede interesar Director del Inabie promete licitaciones transparentes tras cuestionamientos a gestión anterior

Día Mundial de la Salud Visual

El segundo jueves de octubre es celebrado ese día con el objetivo de concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver.