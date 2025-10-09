Impulsando el desarrollo infantil: diplomado prepara a maestros para aulas de motricidad

Sala de psicomotricidad o motricidad inaugurada por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) en el Centro Educativo Susana Josefina Quezada, en Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de fortalecer la educación inicial en República Dominicana, la doctora Gladys Béquer Díaz, especialista en motricidad infantil, liderará un diplomado dirigido a más de 2,000 docentes del país.

La capacitación permitirá a los maestros implementar de manera adecuada las aulas de motricidad en escuelas públicas, un proyecto pionero que busca desarrollar integralmente las habilidades motoras y cognitivas de los niños de 0 a 6 años.

Actualmente hay 7 aulas de psicomotricidad.

Las aulas están diseñadas para que los niños puedan moverse libremente, jugar y aprender bajo la supervisión de docentes capacitados en psicomotricidad, disciplina que va más allá de la educación física tradicional.

El diplomado está diseñado para brindar a los docentes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para trabajar con los niños en estas aulas, donde el juego, el movimiento y la estimulación física se combinan con estrategias pedagógicas especializadas.

"Lo más importante no es solo tener la sala física, sino garantizar que los docentes estén formados para aplicar metodologías adecuadas a la primera infancia", explicó el maestro ideólogo del proyecto y asesor del Inefi, Jacobo Moquete.

Según los especialistas, la psicomotricidad no busca únicamente el desarrollo muscular, sino también estimular la alfabetización física y el crecimiento cognitivo de los niños, sentando las bases para su desarrollo integral.

Aportes de las aulas

La doctora Díaz resaltó que la educación física en los primeros años de vida debe centrarse en la estimulación de habilidades motoras y cognitivas, y no limitarse a ejercicios físicos o actividades recreativas. "Estas aulas permiten que los niños se desarrollen de manera integral, estimulando sus capacidades desde un enfoque pedagógico especializado", afirmó.

Se estima que, a medida que los docentes sean capacitados formalmente, se podrán medir los resultados en el desarrollo motor y cognitivo de los estudiantes, consolidando el proyecto como modelo de innovación educativa en el país.

El Ministerio de Educación ha facilitado recursos didácticos especializados, mientras que el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) ha brindado respaldo técnico y material para asegurar la implementación adecuada.

Aulas de psicomotricidad y educación física Las aulas de psicomotricidad se centran principalmente en el desarrollo de habilidades motoras básicas y la coordinación, especialmente en etapas tempranas como la educación infantil y los primeros años de primaria.Por otro lado, las aulas de educación física tienen un alcance más amplio que abarca salud, condición física, técnica motriz y deporte, extendiéndose desde infantil hasta secundaria y educación para la salud.Sus objetivos incluyen mejorar la aptitud física (resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad), desarrollar habilidades deportivas, estrategias de juego y cooperación, así como promover hábitos de vida activos.