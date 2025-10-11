El Ministerio de Educación (Minerd) presentó la iniciativa denominada "Mesa de los cinco pilares", un espacio de concertación integrado por estudiantes, padres, docentes, sociedad civil y servidores públicos.

Su propósito es potenciar la calidad del sistema educativo público preuniversitario mediante el diálogo y la participación activa de todos los sectores involucrados, informó el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

La mesa busca convertirse en un espacio operativo para el diálogo, la consulta, el seguimiento y la concertación de políticas educativas, fomentando la rendición de cuentas y la transparencia en todos los niveles territoriales, explica la entidad mediante un comunicado de prensa.

Durante el acto, De Camps destacó que uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es promover la resolución pacífica de conflictos y minimizar el impacto de divergencias gremiales o sectoriales, con el fin de garantizar el cumplimiento del calendario y horario escolares.

Reuniones permanentes

Las reuniones se realizarán de forma regular en las próximas semanas, y el espacio incluirá también a miembros de la Sociedad de Diarios y representantes de medios de comunicación.

Josmil de León, en representación de los estudiantes, agradeció la inclusión de la voz estudiantil en la mesa de trabajo, señalando que sus propuestas reflejan el sentir de las 18 Regionales. Subrayó que la participación activa de cada sector es clave para transformar el sistema educativo y fortalecer el desarrollo del país.

Cuenten con la ADP

De su lado, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), afirmó que su gremio estará activamente involucrado en las discusiones y compromisos que se definan. "Cuenten con la ADP, porque, así como está la familia, están también los estudiantes, los docentes, la sociedad y el Ministerio", expresó.

"La Mesa de los cinco pilares" se fundamenta en la Ley General de Educación No. 66-97, en los decretos y ordenanzas que regulan la carrera docente y la descentralización, así como en las conclusiones del Informe del Pacto Educativo 2014-2024.

El acto de presentación se celebró el jueves 9 de octubre en el salón Ercilia Pepín del Minerd, con la presencia de viceministros, representantes de organizaciones educativas, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil.