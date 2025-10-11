UAPA gradúa 1,170 profesionales y reconoce a la maestra Altagracia López con Doctorado Honoris Causa

De los 1,170 egresados, 425 correspondieron a grado y 445 a postgrado, con un 70 % de mujeres y un 30 % de hombres. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA), celebró este sábado su Septuagésima Quinta Graduación Ordinaria, en la que fueron investidos 1,170 nuevos profesionales en distintas áreas del saber.

La ceremonia, presidida por la rectora Alejandra Hernández Acosta, también incluyó la entrega del título Doctor Honoris Causa a la maestra María Altagracia López Ferreiras, por sus más de 40 años de aportes a la educación superior dominicana.

Alicia Rodríguez, ejemplo de superación y perseverancia

El momento más emotivo de la ceremonia fue protagonizado por Alicia Rodríguez Rosario, quien recibió la mayor ovación del acto al obtener su título de Licenciada en Psicología Clínica.

La joven nació con una enfermedad que le provoca debilidad ósea y discapacidad motora, condición que no le impidió alcanzar su sueño de convertirse en profesional.

Pedro Rodríguez, pariente de la graduanda, compartió con orgullo parte de su historia:

"Nació con problemas de osteoporosis, debilidad en los huesos. Con todas sus limitaciones, donde quiera que iba a inscribirse la rechazaban por su condición. Estando en el bachiller, siempre estuvo firme en su decisión de superarse", expresó.

Conmovidos por su historia, docentes y compañeros la aplaudieron de pie mientras recibía su título.

Alicia expresó su deseo de ejercer pronto su profesión y ayudar a otras personas a enfrentar sus retos con esperanza.

30 años formando profesionales

La rectora Alejandra Hernández Acosta resaltó que la UAPA celebra este año su 30 aniversario como la primera universidad a distancia virtual de República Dominicana.

En su discurso, destacó la importancia de la internacionalización y el compromiso social como ejes de su modelo educativo.

"Hoy entregamos a la sociedad 1,170 nuevos profesionales formados para la paz y el progreso. La verdadera grandeza de un profesional se mide en la huella positiva que deja en los demás", afirmó emocionada la rectora.

Con esta nueva promoción, la UAPA suma 53,395 egresados, consolidando su liderazgo en educación superior a distancia.

Reconocimiento a la maestra Altagracia López

El Consejo Académico de la UAPA, mediante la resolución No. 38-25, confirió el Doctor Honoris Causa a la educadora María Altagracia López Ferreiras, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar, su compromiso ético y su dedicación a la formación de nuevas generaciones.

"Recibo esta distinción como un compromiso de seguir aportando a la educación superior. Como tenarense, me alegra recibirlo de la UAPA por la valoración positiva de mi labor académica", expresó emocionada la homenajeada.

Graduados y reconocimientos

De los 1,170 egresados, 425 correspondieron a grado y 445 a postgrado, con un 70 % de mujeres y un 30 % de hombres.

Las Escuelas de Ciencias de la Salud y Psicología concentraron el 52 % de los graduados, seguidas por Negocios y Turismo con un 35 %.

Entre los más destacados figuraron Juany Yuberky Díaz (Derecho), Juan Manuel Rodríguez (Ingeniería en Software), Lucilnes Abreu Martínez (Psicología Educativa), Paula Reinoso (Maestría en Intervención Psicopedagógica) y Albaniris Altagracia Díaz (Lenguas Modernas, mención Turismo), quien fue reconocida como la más sobresaliente de toda la promoción y pronunció el discurso en nombre de sus compañeros.