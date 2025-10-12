×
Más de 22,000 estudiantes serán beneficiados con evaluaciones y educación nutricional

La estrategia no solo atiende a los escolares, sino que también involucra a las familias y comunidades educativas

    Expandir imagen
    Más de 22,000 estudiantes serán beneficiados con evaluaciones y educación nutricional
    El compromiso del Inabie con la salud integral de los estudiantes se refleja en acciones concretas, de acuerdo a la entidad. (ARCHIVO)

    El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), a través de su Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (Sisnave), beneficiará a más de 22,000 estudiantes durante este año escolar con acciones de evaluación, seguimiento y la entrega de suplementos de forma gratuita en los casos necesarios.

    Hasta la fecha, ya han sido levantado datos antropométricos de 18,525 escolares, y para los próximos meses se contempla la realización de 10 intervenciones y cuatro levantamientos adicionales en diferentes centros educativos del país.

    El director del Inabie, Adolfo Pérez, destacó que ese programa forma parte de las acciones que realiza el Gobierno dominicano, a través de esa institución, en beneficio de los más de 2 millones de estudiantes del sistema público de educación y sus familias, así como de profesores, personal administrativo y de apoyo de las escuelas.

    "Estamos trabajando de forma incansable para brindar las mayores atenciones y beneficios a los estudiantes de los centros educativos públicos, de manera transparente, por la importancia de los niños, niñas y jóvenes para el desarrollo del país", expresó el servidor público en una nota de prensa.

    Evaluaciones y seguimiento nutricional

    El SISVANE permite conocer el estado nutricional de los estudiantes beneficiarios mediante mediciones antropométricas (peso y talla) y la aplicación de indicadores como peso, talla e índice de masa corporal para la edad.

    Con esos datos, el equipo de nutriólogas y nutricionistas del INABIE identifica casos con bajo peso y son intervenidos mediante consultas y entrega de suplementos nutricionales de forma gratuita, cuando es necesario.

    Asimismo, aquellos casos detectados con sobrepeso u obesidad reciben charlas de alimentación y estilos de vida saludable, con seguimiento continuo en ambos tipos de hallazgos.

    Enfoque integral con las familias

    La estrategia no solo atiende a los escolares, sino que también involucra a las familias y comunidades educativas a través de charlas, talleres y encuestas de diversidad de dieta, fomentando hábitos saludables que trascienden las aulas y llegan hasta los hogares.

    Resultados previos y compromiso

    Durante el año escolar 2024-2025, el SISVANE levantó datos de 26,711 estudiantes en 77 centros educativos, de los cuales 4,080 recibieron intervención por condiciones de bajo peso, sobrepeso u obesidad.

