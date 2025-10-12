Sociedad Dominicana de Diarios se integra al diálogo nacional por la educación

Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, expresó: "La educación debe adaptarse a los cambios del mundo actual" ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, consideró que la creación de la "Mesa de los cinco pilares" del Ministerio de Educación (Minerd) representa una oportunidad real para impulsar una transformación profunda y participativa del sistema educativo nacional.

Durante el acto de lanzamiento de esta mesa multisectorial, celebrado en el salón Ercilia Pepín del Minerd, Maldonado definió la iniciativa como una propuesta "incluyente, dinámica y esperanzadora" que responde a los retos del mundo actual.

"Este es un proceso dinámico, cambiante. El mundo va cambiando a una velocidad enorme y creo que en estas conversaciones tienen que ir incorporándose nuevos actores", señaló el también firmante del Pacto por la Educación y miembro del Consejo Económico y Social (CES).

Acompañamiento desde los medios

Maldonado expresó que los medios de comunicación están comprometidos con dar seguimiento y apoyar activamente las acciones que surjan de este nuevo espacio de diálogo.

"En días pasados tuvimos una reunión muy agradable con el ministro hablando sobre el tema de educación y del interés de la Sociedad Dominicana de Diarios de dar seguimiento y colaborar a todo este proceso", explicó.

Resaltó el valor de reunir en una misma mesa a los principales actores del sistema educativo —estudiantes, docentes, familias, autoridades y medios—, ya que permite construir soluciones desde diferentes perspectivas.

"El país necesita que cambiemos cosas, y ustedes son los creadores de la mayor riqueza que tiene la condición humana, que es el conocimiento. Es tan propio, que es la única que no se deja como herencia", expresó.

Cinco ejes para el cambio

La Mesa de los cinco pilares, impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps, busca articular propuestas en torno a cinco ejes esenciales: participación estudiantil, rol de las familias, papel de los docentes, gestión institucional y acompañamiento comunitario.

El objetivo, según el Minerd, es generar compromisos concretos y sostenibles que fortalezcan la educación pública dominicana desde una visión colectiva.

Compromiso del sector prensa

Maldonado reafirmó el compromiso de la Sociedad Dominicana de Diarios con el fortalecimiento educativo y el seguimiento continuo de los acuerdos alcanzados.

"Celebro este encuentro y reitero nuestro compromiso y responsabilidad de darle continuidad y colaboración a este esfuerzo", concluyó.