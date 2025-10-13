Cómo puedes acceder a la Tarjeta Joven, el nuevo programa social para jóvenes del Gobierno

El programa beneficiará a 10 mil jóvenes con transferencias, subsidios y descuentos de la Tarjeta Joven ( FUENTE EXTERNA. )

El Ministerio de la Juventud abrió el proceso de inscripción para la Tarjeta Joven, un programa que beneficiará inicialmente a 10 mil jóvenes dominicanos de escasos recursos, con transferencias mensuales de 2,500 pesos y descuentos en establecimientos aliados.

La iniciativa, desarrollada en conjunto con Supérate y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), busca conectar a la juventud con becas, transporte, cultura y oportunidades laborales a través de una plataforma digital.

"Esta tarjeta marca una nueva era de inclusión digital y social. Conecta a los jóvenes con becas, cultura, movilidad y oportunidades productivas", explicó el ministro de la Juventud, Carlos Valdez.

¿Qué ofrece la Tarjeta Joven?

El programa combina beneficios económicos , educativos y sociales:

, educativos y sociales: Transferencias monetarias condicionadas de 2,500 pesos para apoyar estudios y capacitación.

Subsidios de transporte en el Metro, Teleférico, OMSA y corredores del Gran Santo Domingo.

Descuentos en librerías, farmacias, cines y otros comercios aliados.

Acceso gratuito o preferencial a actividades culturales, deportivas y tecnológicas.

Tarjeta física y digital con pagos sin contacto y una aplicación móvil para gestionar transacciones y beneficios.

"Este programa representa un nuevo pacto social del Estado con las juventudes", destacó Gloria Reyes, directora de Desarrollo Social de Supérate.

¿Quiénes califican para la Tarjeta Joven?

El Ministerio de la Juventud informó que la selección de beneficiarios se realizará mediante un cruce de datos interinstitucional, priorizando:

Estudiantes universitarios y técnicos.

y técnicos. Madres jóvenes.

Personas con discapacidad.

Residentes en zonas vulnerables, especialmente los registrados en Supérate.

¿Cómo solicitar la Tarjeta Joven?

Los interesados pueden inscribirse desde hoy en el portal oficial juventud.gob.do/tarjeta-joven, donde están disponibles los requisitos y criterios de elegibilidad.

El proceso de verificación estará a cargo del Siuben, para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente califican.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios recibirán su tarjeta junto a un instructivo para activarla y comenzar a disfrutar de los servicios.

¿Cuándo estará disponible?

El programa se implementará durante el último trimestre de 2025, con una primera fase dirigida a 10 mil jóvenes. Luego se ampliará de manera gradual hasta cubrir a más beneficiarios en todo el país.