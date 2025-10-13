Se cae la página del Ministerio de la Juventud tras el anuncio de la Tarjeta Joven

La Tarjeta Joven, lanzada por el Ministerio de la Juventud, beneficiará a 10,000 jóvenes con transferencias, subsidios y descuentos. ( FUENTE EXTERNA )

El portal oficial del Ministerio de la Juventud (juventud.gob.do) presentó este lunes un fallo de conexión tras el anuncio del programa Tarjeta Joven, que beneficiará a 10 mil jóvenes dominicanos en condiciones de vulnerabilidad.

Al intentar acceder, la página muestra el mensaje: "Vaya... no se puede obtener acceso a esta página. Parece que juventud.gob.do cerró la conexión", según pudo comprobar Diario Libre.

¿Que dice el ministerio?

El departamento de comunicaciones de la institución informó a este medio que: "nuestra página está teniendo muchas visitas por el entusiasmo de los jóvenes, por eso es que puede estar presentando inconvenientes al momento de cargar".

Asimismo, señalaron que el equipo técnico está trabajando con el caso.

En cambio, la institución no ofreció detalles sobre el tiempo estimado para restablecer el servicio.

El Ministerio había informado horas antes sobre la apertura del proceso de inscripción al programa, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, quienes recibirán transferencias de 2,500 pesos, subsidios de transporte y descuentos en comercios aliados.

El lanzamiento fue encabezado por el ministro Carlos Valdez y la directora de Desarrollo Social de Supérate, Gloria Reyes, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).