Casi dos meses sin clases en escuela de Higüey; Minerd promete solución

Colegio Nuestra Señora de La Altagracia que también recibe el nombre de escuela Ciriaco María Sancha, en Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

A un mes y quince días del inicio oficial del año escolar 2025-2026, los estudiantes de la tanda vespertina de la Escuela Ciriaco María Sancha, en Higüey, provincia La Altagracia, aún no han recibido clases.

La falta de tres maestros nombrados ha impedido el inicio de la docencia, mientras padres y madres expresan su preocupación ante la posibilidad de que sus hijos "pierdan el año escolar".

"Ya van casi dos meses y todavía no han iniciado las clases", aseguró Sandra Miguelina Martínez, madre de dos niñas inscritas en el centro.

Explicó que los padres han sostenido varias reuniones con las autoridades educativas sin obtener una respuesta concreta.

"Ya van casi dos meses del inicio del año escolar y todavía en el centro no han iniciado las clases. Dicen que falta maestros, pero ellos no quieren maestros contratados. Lo necesitan nombrado para que no pase lo que sucede cada año, que inician tarde. Esto está afectando a nuestros niños, que se están atrasando demasiado", expresó Martínez.

La madre explicó que están angustiados por el tiempo perdido y dudan de que los estudiantes puedan recuperar casi dos meses de enseñanza.

"Dicen que tienen la forma de cómo recuperar las clases, pero realmente es demasiado tiempo. Mis hijas me dicen que están preocupadas porque se ha perdido demasiado tiempo y temen que después quieran dar todo junto", añadió.

Negativa del centro educativo

Martínez indicó que, aunque las autoridades distritales informaron que solo falta un docente, el centro educativo se niega a iniciar mientras la plantilla no esté completa.

"Nos reunimos con la directora del distrito y nos dijo que faltaba un solo maestro, pero el centro insiste en que hasta que no estén todos, no iniciarán, porque no aceptan maestros contratados", puntualizó.

Otra madre, Kenia Miguelina Laureano Rijo, miembro de la Comisión de Padres del centro, también manifestó su frustración por la falta de acción.

"Todas las escuelas ya tienen más de dos meses que iniciaron y en esta aún no se han iniciado las clases. En la reunión nos dijeron que hacían falta tres maestros y que no aceptarían contratados. Educación nos informó que enviaría uno nombrado y otro contratado, pero el centro insiste en que si no son los tres nombrados, no inician", declaró Laureano.

La madre explicó que el Ministerio de Educación se comprometió a enviar a los docentes, pero el proceso no ha avanzado y no existe una fecha oficial para el inicio de las clases.

"Nos dijeron que posiblemente esta semana enviarían a los maestros, pero el colegio no se pronuncia. Hoy la directora solo dijo que están trabajando en eso. Dos meses ya sin clases es demasiado, los niños están perdiendo formación, y aunque dicen que se recuperará, sabemos que será muy difícil", lamentó.

Laureano agregó que los padres han agotado todos los mecanismos locales y no descartan acudir a instancias superiores.

"Ya agotamos los recursos aquí. Si no se soluciona, iremos más allá, porque no podemos seguir esperando mientras nuestros hijos pierden clases", advirtió.

La versión del Distrito Educativo 12-01

La directora del Distrito Educativo 12-01 de Higüey, Martha Rodríguez de León, confirmó que el centro presenta una carencia de docentes, aunque aseguró que la institución está trabajando para resolver el problema esta misma semana.

"En el Centro Ciriaco María Sancha tenemos la necesidad de tres maestros: uno de Matemática y dos de Primaria. Ya enviamos dos y estamos en el proceso de completar el personal. Posiblemente esta semana, si Dios quiere, llevaremos los que faltan", explicó Rodríguez de León.

La directora distrital aclaró que la demora responde a la condición del plantel como centro de convenio, lo que impide la aceptación de maestros contratados.

"Ellos nos dicen que, por ser un centro de convenio, no asumen maestros contratados. Los que tenemos disponibles son contratados, pero estamos tratando de sustituir maestros nombrados en otros centros para enviarlos allí", detalló.

Rodríguez de León aseguró que el Ministerio de Educación tiene estrategias para que los estudiantes recuperen el tiempo perdido, como tareas complementarias y refuerzos.

"No hay temor de que los niños pierdan el año escolar. En otros años ha sucedido lo mismo y se ha concluido satisfactoriamente. Los maestros aplican estrategias para nivelar los contenidos", afirmó.

La funcionaria explicó que el centro educativo imparte docencia desde el nivel inicial hasta el segundo de secundaria y cuenta con una matrícula aproximada de 300 estudiantes. Reiteró que confía en que esta semana se reanude la docencia.

"Estamos trabajando para que inicien esta misma semana. No queremos que los niños sigan sin recibir el pan de la enseñanza", concluyó Rodríguez de León.

Contexto La Escuela Ciriaco María Sancha, ubicada en Higüey, tiene su tanda matutina bajo dirección de religiosas y opera con normalidad. Sin embargo, la tanda vespertina, que funciona bajo convenio con el Ministerio de Educación, continúa paralizada desde agosto por la falta de maestros nombrados. Padres y madres siguen a la espera de una solución definitiva para que sus hijos puedan regresar a las aulas.

