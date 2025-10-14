El 75 % de los estudiantes aprobó las Pruebas Nacionales; solo el 22 % tuvo desempeño satisfactorio

A la izquierda Radhamés Mejía, director de CEIDHumano y Oscar Amargós, viveministro de Educción. ( DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA )

El Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano (CIED-HUMANO) de la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) presentó hoy los resultados del análisis de las Pruebas Nacionales 2025 que comprendió el examen de más de 82,000 estudiantes en las materias de Lengua Española, Ciencias Sociales, Naturales y matemática.

El estudio revela que, aunque la mayoría de los estudiantes son promovidos, los aprendizajes alcanzados son en gran parte parciales y desiguales, y pocos alumnos alcanzan un desempeño integral.

Más promoción menos aprendizaje

Uno de los hallazgos fue la desconexión entre los estudiantes promovidos y su aprendizaje, resaltando una alta tasa de promoción sobre el 75%, pero los aprendizajes son insuficientes.

De acuerdo con el estudio, solo un 22 % del estudiantado alcanzó un desempeño satisfactorio en las cuatro asignaturas evaluadas, mientras un 36 % no logró un nivel adecuado en ninguna de ellas.

En el sector público, la proporción de estudiantes con desempeño integral se reduce a 14 %, frente a 35 % en los centros privados y 30 % en los semioficiales.

El estudio indica que los puntajes promedio nacionales en las pruebas oscilan entre 56 y 58 puntos sobre 100, mientras las calificaciones internas de los centros educativos se mantienen entre 85 y 87 puntos sobre 100, para una brecha de entre -28 y -31 puntos en todas las asignaturas.

"Esta diferencia, más pronunciada en el sector público, la tanda nocturna y los territorios vulnerables, es interpretada como un síntoma de desalineación curricular e inflación de calificaciones, desconectadas del aprendizaje real", indica el informe de resultados que explicó Radhamés Mejía, directos de CIED-HUMANO.

El informe también introduce el Índice de Desempeño Institucional (IDI), que permite evaluar a centros y distritos, a partir del nivel de desempeño de los estudiantes en las pruebas nacionales. Este índice, junto con el Índice de Desempeño General (IDG), fueron elaborados por el CIED-HUMANO de la PUCMM y contribuirán a aprovechar mejor los resultados de las pruebas para evaluar, no sólo a los estudiantes, sino a los centros, los distritos y el desempeño general del sistema educativo.

Los centros con IDI "Excelente" registran brechas reducidas (–14 a –20 puntos), mientras los de nivel "Crítico" superan los –34 puntos, evidenciando desalineación curricular y calificaciones infladas.

Por esto, una de las sugerencias de mejora es alinear las notas con los aprendizajes reales. Propone revisar la fórmula actual de promoción (70 % notas internas y 30 % pruebas nacionales), ya que este esquema privilegia la aprobación.

"Urge establecer una coherencia curricular, una cultura de evaluación rigurosa y mejorar la capacidad institucional, pues la calidad no depende solo del estudiante, también de la capacidad institucional del centro y del liderazgo distrital", explicó Radhamés Mejía.