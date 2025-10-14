Ya puedes solicitar tu Tarjeta Joven: así funciona el registro paso a paso

La Tarjeta Joven, lanzada por el Ministerio de la Juventud, beneficiará a 10,000 jóvenes con transferencias, subsidios y descuentos. ( FUENTE EXTERNA )

Se encuentra activo este martes el portal oficial para solicitar la Tarjeta Joven al cual puedes acceder a través del enlace: https://tarjetajoven.juventud.gob.do/, una iniciativa que busca ofrecer beneficios, subsidios y descuentos a personas de entre 15 y 35 años en situación de vulnerabilidad o en búsqueda de empleo.

A pesar de que ya permite realizar procesos, la página por momentos da el "error internal 500", que usualmente se presenta cuando el servidor de un sitio web no puede completar una solicitud debido a un fallo interno .

La inscripción se realiza completamente en línea y está dividida en cuatro secciones. Los solicitantes deben llenar un formulario con información personal, educativa, económica y social, que permitirá verificar la elegibilidad mediante cruces institucionales.

Qué debes responder

El formulario comienza con una sección de informaciones generales, donde se solicitan:

Nombre completo , cédula, correo electrónico y número de teléfono.

, cédula, y número de teléfono. Género, estado civil, edad, provincia y municipio de residencia.

En la Sección 2: Condiciones de acceso y oportunidad, se pide marcar las situaciones que aplican al solicitante, como ser joven profesional sin empleo, emprendedor, persona con discapacidad, madre o padre adolescente o integrante de una comunidad rural. La Sección 3: Educación y empleo requiere indicar: El último curso completado y la institución donde estudia o estudió. La carrera que cursa, su ocupación actual y si está buscando su primer empleo. La Sección 4: Vulnerabilidad social y económica solicita datos sobre la situación del hogar: Número de personas que lo componen y cuántas generan ingresos. Ingreso promedio familiar. Condición de la vivienda (propia, alquilada, prestada o cedida). Si el hogar recibe algún subsidio estatal, como Supérate, BonoGas o BonoLuz.

Cómo funciona el proceso

Según el portal, el sistema verifica la información mediante cruces con otras instituciones del Estado.

Luego se entrega una tarjeta digital o física conectada a una aplicación móvil, y finalmente se activan beneficios automáticos según el perfil del usuario, que pueden incluir subsidios, transporte, salud y descuentos comerciales.

Quiénes pueden aplicar

El programa está dirigido a jóvenes dominicanos entre 15 y 35 años, residentes en el país o en el extranjero, que busquen empleo, estudien o desarrollen proyectos emprendedores.

El formulario ya está disponible en la página oficial de la Tarjeta Joven, donde los usuarios pueden iniciar su registro y conocer los requisitos para acceder a los beneficios.

¿Cuándo estará disponible?

El programa se implementará durante el último trimestre de 2025, con una primera fase dirigida a 10 mil jóvenes. Luego se ampliará de manera gradual hasta cubrir a más beneficiarios en todo el país.