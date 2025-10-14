UASD San Cristóbal anuncia II Jornada Científica los días 29 y 30 de octubre

UASD. la directora del centro, Margarita Corporán, señaló que esta jornada representa "una plataforma para que investigadores, estudiantes y profesionales colaboren en la construcción de un futuro más prometedor". ( FUENTE EXTERNA )

El Centro UASD San Cristóbal anunció este martes la celebración de su II Jornada de Investigación Científica, a celebrarse los días 29 y 30 de octubre de 2025, bajo el lema "La Ciencia y la Tecnología en la Sociedad del Siglo XXI".

El evento tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos, la divulgación de investigaciones académicas y la generación de soluciones innovadoras ante los desafíos sociales, económicos y tecnológicos del siglo XXI.

Durante una rueda de prensa realizada en el salón de actos del centro universitario, la directora del centro, Margarita Corporán, señaló que esta jornada representa "una plataforma para que investigadores, estudiantes y profesionales colaboren en la construcción de un futuro más prometedor".

La actividad estará dedicada al doctor Luis A. Casilla, exdirector del centro y docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en reconocimiento a su trayectoria académica y sus aportes al desarrollo de la investigación en la provincia de San Cristóbal.

Entre los presentes en la actividad estuvieron Andrés de las Mercedes , coordinador de Investigaciones Científicas; Nunila Ramírez, coordinadora de Posgrado; Lourdes Yanairé Rodríguez, coordinadora de Extensión; Kendia Tineo, encargada de la Biblioteca, y el propio doctor Casilla.

Actividades

Durante las dos jornadas se presentarán ponencias a cargo de investigadores nacionales e internacionales, que abordarán temas relacionados con la tecnología, la innovación y su impacto en la sociedad actual.

El evento contará con la participación de docentes de la UASD, egresados de programas de maestría e investigadores de instituciones como el Instituto de Educación Superior San Ignacio de Loyola y la Universidad Eugenio María de Hostos.

La jornada busca fortalecer los vínculos entre la academia, la comunidad y el sector productivo, consolidando a la UASD San Cristóbal como un referente en investigación científica a nivel regional.