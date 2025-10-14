Unefa celebra su XXVI graduación con un llamado al liderazgo ético y al emprendimiento social

La Universidad Félix Adam (Unefa) celebró su vigésima sexta graduación ordinaria, un acto solemne en el que 130 nuevos profesionales recibieron sus títulos de grado.

Según una nota de prensa, el rector de Unefa, Tomás Ramírez Mañón, hizo un llamado a entender la educación como una herramienta para generar bienestar colectivo.

"Vivimos en una época en la que el conocimiento ya no basta. El mundo exige líderes que piensen con empatía, que innoven con propósito y que emprendan con sentido social", puntualizó.

RELACIONADAS

Ramírez destacó que el éxito no puede enmarcarse en logros personales y debe estar unido al impacto positivo que genera cada profesional en sus comunidades.

"Emprender socialmente es crear un proyecto que no solo produzca beneficios económicos, sino también esperanza. No se necesitan fortunas, sino visión, compromiso y amor por el país", enfatizó.

En representación de los graduandos, Kelvin Antonio Brioso Rosa, de la carrera de Licenciatura en Psicología y quien obtuvo el mayor índice académico de la promoción (3.89), compartió un mensaje de gratitud y compromiso.

"Unefa mas que proporcionarnos un centro para hacernos de una carrera también nos ha brindado un espacio en donde pudimos conocer y compartir con grandes maestros, en todo el sentido de la palabra, que mostraron real preocupación por cada uno de nosotros y también nos brindó el espacio para cultivar amistades sinceras", indicó .

Graduandos en cifras

La promoción 2025 estuvo integrada por 130 nuevos profesionales, distribuidos en diversas áreas del conocimiento.

El 47 % corresponde a la carrera de Derecho, seguida por Administración Educativa (17 %), Psicología (15 %), Contabilidad (10 %), Mercadeo y Comercio Internacional (7 %), Administración de Empresas (4 %) y Administración de Recursos Humanos (2 %), "evidenciando la diversidad académica y la apuesta institucional por la formación en sectores estratégicos para el desarrollo nacional".