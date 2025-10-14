Unibe presenta su club de liderazgo y democracia para fomentar la participación estudiantil

La actividad, que tuvo lugar en la alta casa de estudio, contó con la presencia de autoridades académicas, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Iberoamericana (Unibe) celebró este martes el acto de presentación oficial del Club de Liderazgo y Democracia (Clide-Unibe), definida como "una nueva iniciativa estudiantil orientada a la formación de jóvenes líderes comprometidos con la participación ciudadana, la justicia social y la transparencia".

La actividad que tuvo lugar en la alta casa de estudio y contó con la presencia de autoridades académicas, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, quienes respaldaron la creación de este nuevo espacio de diálogo, pensamiento crítico y crecimiento cívico, indica una nota de prensa.

En representación del Decanato de Estudiantes y la Unidad de Desarrollo Estudiantil, Johadin Peguero destacó la importancia de fomentar el liderazgo responsable como parte esencial de la formación integral que ofrece la universidad.

"El compromiso estudiantil con la sociedad es uno de los pilares de la educación en Unibe. Iniciativas como Clide promueven un liderazgo con propósito y visión democrática", expresó Peguero.

Durante el acto, la presidenta del club, Isabella Silverio Mármol, presentó la visión y los objetivos de Clide-Unibe.

"Nuestro propósito es formar jóvenes líderes con pensamiento crítico, comprometidos con el cambio social, la ética y la participación democrática", afirmó.

La vicepresidente, Laura Valenzuela Arzeno, explicó las líneas de acción del club e invitó a los estudiantes a integrarse mediante un registro habilitado a través de un código QR, disponible durante la ceremonia.

La finalidad del espacio Clide-Unibe tiene como misión fomentar el debate político, impulsar la formación cívica y fortalecer la conciencia democrática entre los estudiantes, alineado con los valores institucionales de integridad, justicia social, equidad, inclusión y transparencia.

La junta directiva fundadora está compuesta por:

Isabella Silverio Mármol, presidenta

Laura Valenzuela Arzeno, vicepresidente

Iván Díaz, secretario general

Laura Hernández Sharp, coordinadora de actividades

Danna Angelina Zaglul-Manrique, coordinadora de comunicaciones y relaciones públicas

Amy Marie Henderson Cerda, coordinadora de fomento académico

El acto concluyó con un llamado a la participación activa y al compromiso con una ciudadanía más consciente y democrática, reafirmando el rol de Unibe como institución que impulsa el liderazgo estudiantil y la transformación social a través de la educación.