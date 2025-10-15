Alta demanda provoca lentitud en la plataforma de inscripción de la Tarjeta Joven

La Tarjeta Joven, lanzada por el Ministerio de la Juventud, beneficiará a 10,000 jóvenes con transferencias, subsidios y descuentos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Juventud reconoció este miércoles que la plataforma de inscripción para la Tarjeta Joven presenta retrasos. Acusa a la alta demanda al tiempo que asegura el equipo técnico se encuentra trabajando para estabilizarla completamente.

Kris Leyla Francisco, directora de comunicaciones del ministerio, explicó a Diario Libre que actualmente la página "no está caída, sino que está lenta" y que están trabajando para que los jóvenes puedan completar su registro de manera efectiva.

Asimismo, señaló que "el departamento de tecnología trabaja arduamente para que la página pueda estar habilitada totalmente".

Única vía oficial

La funcionaria también aclaró que la única vía oficial de inscripción es a través del formulario disponible en la página web del ministerio y que no existen otros métodos para registrarse.

"Todas las personas que intentan registrarse, si no les sale que el proceso se ha completado, entonces todavía no está completado", indicó.

Sobre la cantidad de jóvenes que han logrado inscribirse, Francisco señaló que los datos se validarán semanalmente, por lo que por el momento no hay un número disponible.

"Estamos trabajando arduamente, disculpen los inconvenientes, pero son tantas las personas que están accediendo que la plataforma ha tenido esos inconvenientes. Pero estamos trabajando para que ya eso sea concluido lo antes posible", aseguró Francisco.

La tarjeta Joven

El lunes, el ministerio realizó el lanzamiento de la Tarjeta Joven, una iniciativa que busca ofrecer beneficios, subsidios y descuentos a personas de entre 15 y 35 años, residentes en el país o en el extranjero, que busquen empleo, estudien o desarrollen proyectos emprendedores.

El portal oficial para solicitar la Tarjeta Joven al cual puedes acceder a través del enlace: https://tarjetajoven.juventud.gob.do/.

La inscripción se realiza totalmente en línea y está dividida en cuatro secciones. Los solicitantes deben llenar un formulario con información personal, educativa, económica y social, que permitirá verificar la elegibilidad mediante cruces institucionales.

El programa se implementará durante el último trimestre de 2025, con una primera fase dirigida a 10 mil jóvenes. Luego se ampliará de manera gradual hasta cubrir a más beneficiarios en todo el país.