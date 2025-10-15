Estudiantes de la UASD en Santiago protestan por deterioro del edificio de Ciencias de la Salud

Estado del techo de uno de los salones de la Facultad de Ciencias de la Salud en la UASD Santiago, donde se observan capas de cemento. ( FUENTE EXTERNA )

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, protestaron en demanda de la reparación del edificio que alberga la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicado en la calle 16 de Agosto, en el Centro Histórico de la ciudad.

Los manifestantes denunciaron las precarias condiciones en que se encuentra la infraestructura, afectada por filtraciones, grietas y daños estructurales.

Los manifestantes afirman que la situación pone en riesgo la seguridad de cientos de estudiantes y docentes.

"No toleraremos que las autoridades sigan con los brazos cruzados mientras enfrentamos este peligro", expresó Brayan Santos, miembro del Consejo Directivo por la Vanguardia Estudiantil Dominicana (VED),

Recordó que la comunidad universitaria ha solicitado en varias ocasiones la intervención del edificio, sin recibir respuesta.

"Hemos enviado cartas al director del recinto, pero sin resultados", señaló.

Los estudiantes otorgaron un plazo de una semana a las autoridades universitarias para que inicien los trabajos de reparación del edificio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-94041-am-1-8ebedc07.jpeg Parte del techo deteriorado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-94040-am-1-fd595e0c.jpeg Deterioro de la estructura. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-94042-am-5dfcab3b.jpeg Estudiantes de la UASD Santiago protestan con pancartas y exigen la reparación urgente del edificio por el deterioro de su estructura. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-94040-am-9d6ee299.jpeg Un zafacón con agua sucia acumulada por filtraciones. (FUENTE EXTERNA)

Advirtieron que, de no recibir una respuesta positiva, intensificarán las protestas hasta lograr que se atienda esta situación antes de que ocurra una tragedia.

Filtraciones y grietas

En septiembre, la Asociación de Monitores de Ciencias de la Salud (AMCS) denunció el avanzado estado de deterioro del edificio de los Laboratorios de Medicina (LM) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con sede Santo Domingo. En un informe elaborado por la entidad, señalaban que la infraestructura presentaba desprendimientos de techos, filtraciones en varias áreas, paredes agrietadas y equipos eléctricos afectados.

Una visita realizada por Diario Libre confirmó que los techos colapsados en el tercer nivel, con varillas expuestas; filtraciones en los laboratorios de Bioquímica y en aulas como LM-106, LM-311 y LM-312; luminarias averiadas por humedad, presencia de moho en paredes y desprendimientos de concreto en los pasillos.

También se observaron filtraciones en la fachada norte del edificio y grietas estructurales en las escaleras que conectan los primeros dos niveles. En algunos casos, estudiantes han tenido que colocar botellas para recoger el agua que cae desde el techo.

Ante la situación, el pasado 16 de septiembre la AMCS anunció un paro de la docencia presencial, en demanda de soluciones urgentes ante el estado crítico del edificio.

