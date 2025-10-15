TRAE inaugura sistema que permitirá supervisar en tiempo real transporte escolar en todo el país
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inaugura Centro Georreferenciado de Control y Monitoreo 24/7 del sistema TRAE
Cuenta con un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar posibles anomalías
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este miércoles la inauguración del Centro Georreferenciado de Control y Monitoreo 24/7 del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que permitirá la supervisión en tiempo real de los 1,871 autobuses que integran la flotilla escolar.
- Beneficiará a casi 1.9 millones de estudiantes en todo el país.
Durante el acto, el ministro De Camps destacó el liderazgo y la visión del presidente de la República, Luis Abinader, quien ha impulsado este proyecto como parte del compromiso del Gobierno con la modernización del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y la protección integral de los estudiantes, señala una nota de prensa.
De Camps subrayó que detrás de cada ruta monitoreada "hay una madre tranquila, un padre confiado, un maestro esperando y un Estado que acompaña, prevé y vela por sus hijos".
Asimismo, expresó que el verdadero progreso se mide no solo en kilómetros recorridos, sino en sonrisas que llegan seguras a las aulas y regresan a casa cada día.
Modernización integral
El director de TRAE, Onésimo González, destacó que "con esta innovación, el Gobierno avanza en la modernización integral del sistema educativo, priorizando la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes".
- Detalló que el centro de monitoreo cuenta con un sistema de inteligencia artificial preventiva capaz de detectar de forma automática posibles anomalías, como fatiga del conductor, paradas no autorizadas o cualquier situación irregular durante el recorrido.
Cada unidad del sistema TRAE está siendo convertida en un "autobús inteligente", equipado con cámaras inteligentes con GPS, sistemas de monitoreo y ciberseguridad, y conectividad a internet.
Padres recibirán alertas
El documento de prensa precisa que la herramienta permitirá a los padres seguir en tiempo real la ubicación del autobús, recibir alertas de abordaje y horarios estimados de llegada. A los conductores les permitirá optimizar rutas, recibir alertas sobre el estado del vehículo y mantener comunicación directa con el centro de control, y a los gestores monitorear el desempeño operativo de toda la flota y acceder a métricas en tiempo real.
En el acto estuvieron presentes Deligne Ascención, ministro sin cartera encargado del Gabinete de Transporte; Julio Cordero, Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de las Infraestructuras Escolares; Dulce Agramonte, director Administrativa del Minerd, entre otros.