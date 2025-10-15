TRAE inaugura sistema que permitirá supervisar en tiempo real transporte escolar en todo el país

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, (tercero de izquierda a derecha) durante el acto de la inauguración del Centro Georreferenciado de Control y Monitoreo 24/7 del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE). ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación , Luis Miguel De Camps , encabezó este miércoles la inauguración del Centro Georreferenciado de Control y Monitoreo 24/7 del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que permitirá la supervisión en tiempo real de los 1,871 autobuses que integran la flotilla escolar.

Beneficiará a casi 1.9 millones de estudiantes en todo el país.

Durante el acto, el ministro De Camps destacó el liderazgo y la visión del presidente de la República, Luis Abinader, quien ha impulsado este proyecto como parte del compromiso del Gobierno con la modernización del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y la protección integral de los estudiantes, señala una nota de prensa.

De Camps subrayó que detrás de cada ruta monitoreada "hay una madre tranquila, un padre confiado, un maestro esperando y un Estado que acompaña, prevé y vela por sus hijos".

Asimismo, expresó que el verdadero progreso se mide no solo en kilómetros recorridos, sino en sonrisas que llegan seguras a las aulas y regresan a casa cada día.

Modernización integral

El director de TRAE, Onésimo González, destacó que "con esta innovación, el Gobierno avanza en la modernización integral del sistema educativo, priorizando la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes".

Detalló que el centro de monitoreo cuenta con un sistema de inteligencia artificial preventiva capaz de detectar de forma automática posibles anomalías, como fatiga del conductor, paradas no autorizadas o cualquier situación irregular durante el recorrido.

Cada unidad del sistema TRAE está siendo convertida en un "autobús inteligente", equipado con cámaras inteligentes con GPS, sistemas de monitoreo y ciberseguridad, y conectividad a internet.

Padres recibirán alertas

El documento de prensa precisa que la herramienta permitirá a los padres seguir en tiempo real la ubicación del autobús, recibir alertas de abordaje y horarios estimados de llegada. A los conductores les permitirá optimizar rutas, recibir alertas sobre el estado del vehículo y mantener comunicación directa con el centro de control, y a los gestores monitorear el desempeño operativo de toda la flota y acceder a métricas en tiempo real.

En el acto estuvieron presentes Deligne Ascención, ministro sin cartera encargado del Gabinete de Transporte; Julio Cordero, Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de las Infraestructuras Escolares; Dulce Agramonte, director Administrativa del Minerd, entre otros.

