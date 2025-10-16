Inabie: 2 millones de personas se benefician del Programa de Alimentación Escolar

La iniciativa alcanza a más de 7,000 centros educativos en todo el país, ofreciendo desayuno, almuerzo y/o merienda según una nota de prensa. ( FUENTE EXTERNA )

Unos dos millones de estudiantes, docentes y personal de apoyo en centros educativos públicos reciben diariamente alimentos a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), según destacó el jueves el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

"Este programa garantiza una alimentación digna a nuestros estudiantes y contribuye al desarrollo humano y social del país", expresó Adolfo Pérez, director ejecutivo del Inabie.

Pérez indicó que el programa no solo se enfoca en la cantidad, sino también en la calidad.

Añadió: "El Inabie ha reforzado los estándares nutricionales con menús elaborados por especialistas, que incluyen alimentos frescos y de producción local, en línea con recomendaciones de la FAO y el Ministerio de Salud Pública".

También dijo que se ha puesto en marcha un laboratorio especializado para analizar los alimentos servidos, asegurando su valor nutricional e inocuidad.

Explicó que el Inabie extendió el PAE a más de 150,000 personas que forman parte del programa Prepara, que brinda educación flexible a jóvenes y adultos.

Agregó: "Con esto, se busca asegurar el acceso igualitario a una alimentación adecuada, sin importar la modalidad educativa".

Reconocimientos internacionales

El Programa de Alimentación Escolar ha recibido el respaldo de organismos como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que han valorado su impacto en la reducción de la malnutrición, el mejoramiento del rendimiento académico y la dinamización de la economía local mediante compras a productores nacionales.

La FAO lo ha calificado como una política modelo alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en las áreas de hambre cero, salud y educación de calidad.