Programa de Alimentación Escolar

Inabie: 2 millones de personas se benefician del Programa de Alimentación Escolar

El PAE a más de 150,000 personas que forman parte del programa Prepara

    Inabie: 2 millones de personas se benefician del Programa de Alimentación Escolar
    La iniciativa alcanza a más de 7,000 centros educativos en todo el país, ofreciendo desayuno, almuerzo y/o merienda según una nota de prensa. (FUENTE EXTERNA)

    Unos dos millones de estudiantes, docentes y personal de apoyo en centros educativos públicos reciben diariamente alimentos a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), según destacó el jueves el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

    La iniciativa alcanza a más de 7,000 centros educativos en todo el país, ofreciendo desayuno, almuerzo y/o merienda, según una nota de prensa.

    "Este programa garantiza una alimentación digna a nuestros estudiantes y contribuye al desarrollo humano y social del país", expresó Adolfo Pérez, director ejecutivo del Inabie.

    Pérez indicó que el programa no solo se enfoca en la cantidad, sino también en la calidad.

    Añadió: "El Inabie ha reforzado los estándares nutricionales con menús elaborados por especialistas, que incluyen alimentos frescos y de producción local, en línea con recomendaciones de la FAO y el Ministerio de Salud Pública".

    • También dijo que se ha puesto en marcha un laboratorio especializado para analizar los alimentos servidos, asegurando su valor nutricional e inocuidad.

    Explicó que el Inabie extendió el PAE a más de 150,000 personas que forman parte del programa Prepara, que brinda educación flexible a jóvenes y adultos.

    Agregó: "Con esto, se busca asegurar el acceso igualitario a una alimentación adecuada, sin importar la modalidad educativa".

    Reconocimientos internacionales

    El Programa de Alimentación Escolar ha recibido el respaldo de organismos como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que han valorado su impacto en la reducción de la malnutrición, el mejoramiento del rendimiento académico y la dinamización de la economía local mediante compras a productores nacionales.

    La FAO lo ha calificado como una política modelo alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en las áreas de hambre cero, salud y educación de calidad.

