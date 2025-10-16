UASD suspende docencia en la sede tras incidente que dejó empleados heridos

La UASD lamentó el incidente violento ocurrido la tarde de este jueves en su sede. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la tarde de este jueves la suspensión de la docencia en la sede, luego del violento incidente que dejó personas heridas.

El hecho ocurrió cuando presuntamente un hombre penetró a la academia y comenzó a disparar.

La universidad estatal informó –a través de un comunicado colgado en sus redes sociales- que los servidores universitarios que resultaron heridos durante el incidente “se encuentran recibiendo atención médica” y que lamentaba profundamente el incidente.

Una de las personas lesionadas a tiros está siendo intervenida en el Centro Médico Dominico Cubano. Se desconoce su estado.

Te puede interesar Reportan tiroteo en la UASD; hay heridos

La UASD no precisó el número de lesionados, pero la Policía Nacional comunicó que eran dos.

Miembros de la Asociación de Empleados de la UASD informaron a Diario Libre que los heridos pertenecen al cuerpo de seguridad de la universidad.

Pide una investigación exhaustiva

La academia también solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio Público que realice “una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas de este deplorable suceso y aplicar todo el peso de la ley a los responsables”.

La Policía informó que apresó a Alexander Jiménez Galván, de 35 años, como sospechoso del hecho violento. Dijo que en coordinación con el Ministerio Público asumió la investigación del suceso.

"Las investigaciones se amplían con el objetivo de determinar el origen del conflicto, las motivaciones del hecho y la posible participación de otras personas, en coordinación con el Ministerio Público", indicó la Policía.

Comunicado oficial



La Universidad Autónoma de Santo Domingo lamenta profundamente el incidente ocurrido la tarde de este jueves 16 de octubre en la Sede.



Por respeto a la comunidad, las actividades docentes han quedado suspendidas el día de hoy en el campus universitario. pic.twitter.com/iIppg2044S — Universidad UASD (@UniversidadUASD) October 16, 2025