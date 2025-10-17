Educación presenta denuncias por intoxicaciones en escuelas

El Ministerio de Educación señaló que que se están adoptando medidas preventivas para reforzar los protocolos de seguridad en los centros educativos. ( DIARIO LIBRE )

Tras los recientes casos de intoxicación registrados en centros educativos de Barahona y Sabana Grande de Boyá, el Ministerio de Educación informó que presentó denuncias formales ante el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Hasta el momento se desconocen las causas de las intoxicaciones. No obstante, según reportes preliminares, los estudiantes afectados presentaron síntomas como mareos, náuseas, dolores de cabeza y dificultad para respirar, lo que provocó la suspensión inmediata de las clases.

Los alumnos de Boyá fueron trasladados al Hospital Pedro Heredia Rojas, en la localidad, donde recibieron atención médica.

El proceso de investigación

A través de su Consultoría Jurídica, el Minerd formalizó las denuncias y aseguró que colaborará estrechamente con las autoridades competentes durante el proceso de investigación.

"La seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad absoluta. Cada caso nos preocupa y nos ocupa. No escatimaremos esfuerzos para garantizar su bienestar", indicó la institución en un comunicado.

Medidas preventivas

En ese contexto, la entidad señaló que que se están adoptando medidas preventivas para reforzar los protocolos de seguridad en todos los centros educativos, mientras avanzan las investigaciones.

El Ministerio de Educación reiteró su compromiso con la protección de la comunidad escolar y su política de cero tolerancia ante cualquier situación que comprometa la salud o integridad de los estudiantes.