En una semana, más de 278 mil jóvenes solicitaron la Tarjeta Joven del Ministerio de la Juventud

Jóvenes realizan su registro en línea para acceder a los beneficios del programa Tarjeta Joven, una iniciativa del Ministerio de la Juventud que ya suma más de 278 mil solicitudes en todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

El programa Tarjeta Joven del Ministerio de la Juventud ha recibido hasta el momento 278,118 solicitudes de inscripción, según el corte al 20 de octubre, un plan inicialmente beneficiará a unos 10 mil jóvenes de escasos recursos, con transferencias mensuales de 2,500 pesos y descuentos en establecimientos aliados.

Así lo informó a Diario Libre Albany Cruz, encargada del departamento de Relaciones Públicas de la institución, quien dijo que los jóvenes interesados han logrado registrarse a través de la página web oficial, cumpliendo con los requisitos establecidos para acceder a los beneficios que ofrece el programa.

De acuerdo con los datos suministrados, 117,206 solicitudes corresponden al Gran Santo Domingo, mientras que 160,912 proceden del resto de las provincias.

En cuanto al perfil de los solicitantes, Cruz informó que 81,589 son hombres y 196,529 mujeres, con un rango de edad comprendido entre 18 y 35 años.

Asimismo, indicó que "la data aún está en proceso de depuración" y aseguró que continuará revisando las solicitudes para garantizar que los jóvenes seleccionados puedan disfrutar de los beneficios de esta iniciativa.

¿Cómo saber si eres uno de los beneficiados?

Cruz explicó que la publicación oficial de los beneficiarios aprobados se realizará conforme a los criterios de evaluación establecidos.

"Los beneficiarios aprobados recibirán una notificación a través de medios digitales (correo electrónico, SMS o plataforma en línea) e instrucciones para la activación y uso de su Tarjeta Joven", explicó.

En cuanto al depósito del dinero, el ministerio informó que se efectuará mensualmente, durante los primeros diez días hábiles de cada mes, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a la validación de los criterios de elegibilidad de cada beneficiario.

La Tarjeta Joven va dirigida a personas entre 15 y 35 años en situación de vulnerabilidad o en búsqueda de empleo. El programa se implementará durante el último trimestre de 2025, para luego ampliarse de manera gradual hasta cubrir a más beneficiarios en todo el país.

¿Qué ofrece la Tarjeta Joven?

La iniciativa, lanzada el pasado 13 de octubre y desarrollada en conjunto con Supérate y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), busca conectar a la juventud con becas, transporte, cultura y oportunidades laborales mediante una plataforma digital.

El programa combina beneficios económicos, educativos y sociales:

Transferencias monetarias condicionadas de 2,500 pesos para apoyar estudios y capacitación

Subsidios de transporte en el Metro, Teleférico, OMSA y corredores del Gran Santo Domingo

Descuentos en librerías, farmacias, cines y otros comercios aliados

Acceso gratuito o preferencial a actividades culturales, deportivas y tecnológicas

Tarjeta física y digital con pagos sin contacto y una aplicación móvil para gestionar transacciones y beneficios

¿Quiénes califican?

El Ministerio informó que la selección de beneficiarios se realizará mediante un cruce de datos interinstitucional, priorizando:

Estudiantes universitarios y técnicos

Madres jóvenes

Personas con discapacidad

Residentes en zonas vulnerables, especialmente los registrados en Supérate

¿Dónde no puede utilizarse la tarjeta?

La tarjeta no puede utilizarse para:

Compra de bebidas alcohólicas, tabaco o cigarrillos

Juegos de azar, casas de apuestas o servicios no vinculados al programa

Transacciones personales no relacionadas con educación, cultura o bienestar juvenil

Los jóvenes interesados en solicitar la Tarjeta Joven pueden inscribe en el portal oficial a través del enlace: https://tarjetajoven.juventud.gob.do/.