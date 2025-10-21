Minerd activa protocolos de emergencia por lluvias asociadas a onda tropical

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció este martes que ha activado sus protocolos de emergencia ante los pronósticos de lluvias que afectarán gran parte del país debido al paso de una onda tropical.

La institución indicó que los centros educativos están preparados con procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en caso de que se presenten situaciones de riesgo.

A través de un comunicado, el Minerd informó que las direcciones regionales y distritales se mantienen en comunicación constante con los organismos de protección civil y autoridades locales, a fin de coordinar acciones preventivas y de respuesta inmediata.

"El compromiso del Ministerio es salvaguardar la vida y el bienestar de la comunidad educativa", señaló la entidad, al tiempo que exhortó a estar atentos a las informaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes.

El organismo reiteró que se mantiene en seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas y que tomará, junto a las instituciones correspondientes, todas las medidas necesarias para asegurar el desarrollo seguro de las actividades escolares.