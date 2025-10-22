Las clases no se detienen en las escuelas de El Seibo y La Altagracia

La directora de la Regional 12 de Educación, a la que pertenecen los centros educativos de El Seibo y La Romana, provincias que están en alerta amarilla. ( FUENTE EXTERNA )

Las escuelas de las provincias El Seibo y La Altagracia imparten docencia de manera normal debido a que fue declarado en alerta amarilla, y no en alerta roja.

Así lo informó la directora de la Regional 12 de Educación, , a la que pertenecen los centros educativos de El Seibo y La Romana, que están en alerta amarilla.

En declaraciones a los medios de comunicación, la funcionaria educativa explicó que el Ministerio de Educación (Minerd), en coordinación con los organismos de emergencia, ha trazado una línea de acción clara para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y proteger los bienes institucionales.

El Gobierno suspendió la docencia en las provincias que se han declarado en alerta roja por el fenómeno atmosférico, entre ellas el Gran Santo Domingo.

López destacó que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sostuvo una reunión virtual con las 18 regionales del país, en la que emitió instrucciones precisas para actuar de acuerdo con la evolución del fenómeno, ya que su comportamiento puede variar de manera repentina.

"Estamos preparados para tomar las medidas que sean necesarias si las condiciones climáticas así lo requieren", afirmó.

La Regional Regional 12 de Educación también informó que mantiene especial vigilancia en las escuelas Natalia Blanco y Cándido Elijo, consideradas en situación de vulnerabilidad.

Los refugios

En cuanto al uso de escuelas como refugios, explicó que estos espacios constituyen la última opción de alojamiento temporal, ya que la prioridad es que las familias busquen acogida inicial en hogares de allegados o en otros puntos habilitados por el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR).

La directora regional exhortó a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía a mantenerse alerta y actuar con responsabilidad colectiva, reportando de inmediato cualquier situación de riesgo que pueda presentarse en los centros educativos.

Finalmente, informó que este miércoles participará en una reunión con el CPMR en la Gobernación Provincial, junto a otras instituciones del Estado, con el propósito de reforzar las acciones preventivas.