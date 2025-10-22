El Inabie inaugura módulo de salud bucal en Las Matas de Farfán en San Juan

Además de los 1,184 estudiantes del centro Damián David Ortiz, otros 2,477 alumnos de escuelas cercanas tendrán acceso al servicio, dijo el Inabie. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) puso en funcionamiento un nuevo módulo de salud bucal en el centro educativo Damián David Ortiz, con el que beneficiará a 3,661 estudiantes de escuelas públicas de Las Matas de Farfán en la provincia San Juan y zonas aledañas.

El director de Salud y Nutrición del Inabie, Luis Lizardo, encabezó el acto de apertura y destacó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales por acercar los servicios de salud a las escuelas del país.

"Reafirmamos nuestro compromiso de llevar los servicios de salud bucal a cada rincón del país, acercándolos a las comunidades educativas que más lo necesitan. Sabemos que una sonrisa sana es reflejo de una buena salud, pero también de confianza, autoestima y alegría", expresó Lizardo, en representación del director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez.

A través de una nota de prensa, dijo que el nuevo módulo se suma a otros 58 instalados en centros educativos a nivel nacional. Está equipado con tecnología de última generación, incluyendo sillón dental, equipo de rayos X, autoclave, lámpara de resina y otros instrumentos esenciales para la atención odontológica.

Además de los 1,184 estudiantes del centro Damián David Ortiz, otros 2,477 alumnos de escuelas cercanas tendrán acceso al servicio, que funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., con capacidad para atender de ocho a diez estudiantes por día.

El Inabie estima que las familias de los beneficiarios podrán ahorrar entre RD$7,500 y RD$15,000 en tratamientos odontológicos, dependiendo de las necesidades de cada caso.

La estudiante Maite D´Oleo Pérez, en representación de los alumnos, agradeció la instalación del módulo y destacó la importancia de aprender a cuidar la salud bucal desde temprana edad.

En el acto estuvieron presentes el alcalde Gustavo Adolfo Suero, la directora distrital Lucía Reyes Sánchez, y la directora del centro educativo Yannia Lidibel Pérez Valdez, quienes valoraron la iniciativa como un paso importante en la prevención de enfermedades bucales en la población estudiantil.

Con esta acción, el Inabie reafirma su compromiso con la salud escolar y la educación preventiva, fortaleciendo el bienestar y la calidad de vida de los estudiantes del sistema público.