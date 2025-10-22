El Minerd promete ampliar el acceso a 20 mil estudiantes con discapacidad

La directora de Educación Especial, Lucía Vásquez Espínola, durante la tercera edición del Congreso Nacional "No todo es autismo". ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó hoy que ampliará su modelo educativo inclusivo para garantizar el acceso y la permanencia a más de 20 mil estudiantes con discapacidad o altas capacidades intelectuales en el sistema educativo nacional.

La directora de Educación Especial, Lucía Vásquez Espínola, explicó que se ha pasado de nueve centros piloto a un plan de escala de 100 centros inclusivos, además de que hoy se tienen 117 aulas específicas en escuelas regulares.

En una comunicación de prensa Vásquez Espínola explica que la iniciativa forma parte del plan institucional para consolidar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley General de Educación No. 66-97, tal como lo establece la Ordenanza 05-2024.

Las mencionadas normativas estatuyen los lineamientos de la educación inclusiva, donde los niveles inicial, primaria y secundaria asumen la responsabilidad de incluir a los estudiantes en situación de discapacidad, agrega la Dirección de Educación Especial.

Más de 10,000 docentes capacitados

La Dirección de Educación Especial destacó que más de 10,000 docentes han sido capacitados en atención a la diversidad, mientras el ministerio ha desarrollado manuales y guías pedagógicas con enfoque inclusivo.

Asimismo, dijo que se ha avanzado en la preparación de materiales accesibles con el apoyo de profesionales de Unicef disponibles en formatos braille y con lengua de señas en las plataformas oficiales del Minerd.

En alianza con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Minerd trabaja en la actualización de los planes de estudio universitarios para incorporar contenidos sobre atención a estudiantes con discapacidad. Actualmente, diez universidades del país cuentan con programas de formación con enfoque inclusivo, añade la directora de Educación Especial.

Otro eje de la política institucional es el Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral, que promueve la autonomía, participación social y empleabilidad de jóvenes con discapacidad. En la actualidad, 110 jóvenes reciben formación técnica en la Escuela Laboral la Virgen para personas con autismo, ubicada en la Regional 10-02.

La Dirección de Educación Especial coordina además un levantamiento nacional de datos sobre discapacidad en el sistema educativo, mediante una aplicación desarrollada junto a la Dirección de Tecnología Educativa y el Sistema Integrado de Gestión Educativa Regional (Sigerd)

Esta herramienta permite identificar el tipo de discapacidad y niveles de los alumnos con esa condición para mejores planificaciones basadas en las necesidades específicas de los estudiantes y orientar de manera más efectiva los recursos hacia las regionales y distritos escolares.

"En las 18 regionales del país tenemos equipos multidisciplinarios de entre 10 y 15 profesionales para apoyar a las escuelas en cada distrito", explicó Vásquez.

Según el comunicado de prensa, Lucia Vásquez se refirió al tema, al participar en la tercera edición del Congreso Nacional "No todo es autismo", organizado por el Centro Integral de Atención al Desarrollo Infantojuvenil y Familiar (Ciadif) bajo el lema "Comprender para intervenir mejor".

El encuentro reunió a especialistas nacionales e internacionales, familias y educadores con el propósito de fortalecer la respuesta educativa ante los trastornos del neurodesarrollo y promover una mirada integral sobre la inclusión.

