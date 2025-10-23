El Gobierno dispuso la suspensión de la docencia a nivel nacional este viernes debido a las lluvias generadas por la tormenta Melissa, que continuarán en las próximas 24 horas.

La información la ofreció la noche de este jueves el director del COE, Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, que encabezó el presidente Luis Abinader.

También, se mantiene la suspensión de labores tanto en el sector público como privado para las provincias en alerta roja.

Además del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, San Juan y Pedernales, en alerta roja fueron colocadas Monte Plata, La Romana y San Pedro de Macorís.

La medida busca salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema educativo público y privado.

Méndez también informó que se mantiene la suspensión de las labores en el sector público y privado en las provincias bajo alerta roja.

Minerd se mantiene en sesión permanente

El ministro Luis Miguel De Camps dijo que el Minerd se mantiene en sesión permanente, dando seguimiento a la evolución de la tormenta para coordinar las acciones necesarias junto a las autoridades competentes.

A través de una nota enviada por el Minerd, el funcionario informó que reunió con directores regionales y distritales de educación para conocer de primera mano la situación en cada localidad y evaluar las medidas a implementar con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa.

Otras provincias en alerta

En alerta amarilla mantiene a: La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.