El Iglobal gradúa a 236 nuevos profesionales

El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) celebró su duodécima graduación ordinaria en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

En esta ocasión, 236 nuevos profesionales culminaron sus programas de maestría nacionales e internacionales, reafirmando la misión de la institución: formar líderes capaces de transformar su entorno mediante el conocimiento, la innovación y la ética.

Durante la ceremonia, la rectora Josefina Pimentel destacó que el acto "no simboliza solo el cierre de un ciclo académico, sino la rúbrica de un compromiso: el de servir a la sociedad con pensamiento crítico, visión global y sentido ético".

Carreras

Los programas del IGLOBAL se desarrollan bajo esquemas de doble titulación internacional, en alianza con instituciones de prestigio como el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Marañón (Iuiom), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Alicante; la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Entre las maestrías impartidas figuran Alta Dirección Pública Estratégica, Derecho de la Administración del Estado, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación, Neuropsicología y Educación, Didáctica de la Lengua Española para la Educación Primaria y Archivística y Gestión de Documentos, esta última en colaboración con el Archivo General de la Nación.

La invitada principal, Estrella Nicolás de Benito, doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y directora de Programas Internacionales de la Fundación Ortega-Marañón, pronunció las palabras centrales. Su intervención reafirmó la estrecha cooperación académica entre ambas instituciones y el compromiso compartido con una educación superior de calidad y proyección global.

En su discurso, la rectora Pimentel subrayó el papel del Iglobal en el fortalecimiento institucional y la modernización del Estado dominicano: "La excelencia académica no es un ideal inalcanzable —dijo—, sino una práctica que se construye día a día, con esfuerzo, pasión y sentido de propósito".

La ceremonia estuvo presidida por Leonel Fernández Reyna, presidente del Consejo de Regencia del IGLOBAL y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode); Marco Herrera Beato, director ejecutivo de Funglode; Estrella Nicolás de Benito y Rafael Espinal, director administrativo y financiero del InafoCAM.

En una nota de prensa, el IGLOBAL indicó que con esta graduación consolida su liderazgo en la educación superior dominicana y renueva su compromiso con la formación de profesionales que contribuyan, desde la ciencia y la ética, al desarrollo sostenible y a la transformación social del país.