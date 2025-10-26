Regional 08 del Minerd llama a reanudar la docencia en todas las escuelas de Santiago

El director de la Regional 08 del Minerd, maestro Pedro Pablo Marte. ( FUENTE EXTERNA )

La Regional 08 del Ministerio de Educación (Minerd) anunció este domingo que la docencia se reanudará mañana lunes 27 de octubre en todas las escuelas de la provincia Santiago y en las demás zonas del país que no se encuentren en alerta roja.

El director regional de Educación, maestro Pedro Pablo Marte, informó que la disposición responde a las orientaciones emitidas por las autoridades nacionales del Minerd, tras los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que mantiene en alerta roja solo a las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, donde las clases seguirán suspendidas como medida preventiva.

Marte exhortó a los directores distritales, maestros, estudiantes y personal administrativo a retomar sus labores académicas y administrativas con normalidad este lunes, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos.

"Nos hemos mantenido en comunicación permanente con los equipos directivos de los distritos educativos para conocer cualquier incidencia en las comunidades y en los planteles escolares", explicó el funcionario.

El Minerd indicó en un comunicado nacional que los equipos técnicos de las regionales y distritos escolares están en contacto constante con las autoridades, remitiendo reportes actualizados sobre el estado de las escuelas.

Estas acciones forman parte de los protocolos de prevención y seguimiento establecidos para garantizar entornos educativos seguros.

Asimismo, la institución señaló que los casos con afectaciones menores, como filtraciones o daños leves en infraestructuras, están siendo atendidos de manera inmediata por la Dirección General de Infraestructura Escolar, dentro del plan de mantenimiento correctivo y preventivo.

El ministerio precisó que, hasta el momento, no se han registrado daños graves en los centros educativos públicos del país, y que todas las incidencias reportadas están bajo control.

El Minerd reiteró que se mantiene en vigilancia permanente ante la evolución del huracán Melissa y en coordinación con los organismos de emergencia y protección civil, para adoptar de forma oportuna las medidas necesarias si las condiciones meteorológicas lo ameritan.