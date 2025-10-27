Al menos 13 estudiantes de una escuela en La Vega resultaron intoxicados este lunes tras inhalar una sustancia química que, según denuncian, habría sido esparcida en una finca agrícola cercana al plantel.

Los alumnos son de la escuela Raúl Amézquita , ubicada en el sector Colón, de la comunidad de Licey, en la referida provincia.

Los menores fueron asistidos por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1), que trasladó a varios de ellos al hospital Luis Manuel Morillo King de La Vega, mientras otros fueron llevados por sus padres a centros de salud privados de la zona.

Hasta el momento, no se han reportado casos de gravedad entre los estudiantes.

Mayoría afectados son del nivel inicial

De acuerdo con las informaciones, la mayoría de los afectados pertenece al segundo grado del nivel inicial.

Personal del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Medio Ambiente acudieron al lugar para investigar las causas del incidente y determinar el tipo de sustancia que provocó la intoxicación.

Se informó que los terrenos donde habría sido aplicado el producto están sembrados de batata.