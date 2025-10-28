La UASD gradúa 3,710 nuevos profesionales en su 487 aniversario

Graduandos destacados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebran la culminación de sus estudios durante el acto de investidura por el 487 aniversario de la institución, realizado en la plaza Héroes de Abril.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este martes su investidura ordinaria en conmemoración del 487 aniversario de su fundación, acto en el que fueron entregados 3,710 títulos de grado a nuevos profesionales de distintas áreas.

La ceremonia se realizó en la plaza Héroes de Abril y fue encabezada por el rector, Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien destacó el compromiso de la universidad con la formación de profesionales de excelencia y con el desarrollo nacional.

"En esta ocasión dedicamos nuestro aniversario a Tony Barreiro, figura emblemática del deporte universitario. Y qué mejor tributo podemos hacerle en esta memorable mañana que entregar a la sociedad dominicana y al mundo 3,710 profesionales de grado", manifestó Beltrán Crisóstomo.

Ambiorix Rosario, "el eterno bachiller"

Entre los graduandos se destacó Ambiorix Rosario, conocido popularmente como "el eterno bachiller", quien logró completar su carrera universitaria tras más de 33 años de estudios en la UASD.

Ambiorix Rosario.

Rosario, quien fue secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) entre 2011 y 2017, culminó su Licenciatura en Medicina Prehospitalaria, convirtiéndose en uno de los protagonistas más simbólicos de la ceremonia.

El también dirigente político y fundador del Movimiento Independiente Estudiantil de Liberación (MIEL) mantuvo durante décadas una activa participación en la vida universitaria. En su etapa como líder estudiantil, abogó por reformas académicas como la implementación del sistema de tres cuatrimestres al año, con el objetivo de agilizar la graduación de los estudiantes.

Cuando ganó la presidencia de la FED, Rosario prometió concluir su carrera antes de terminar su gestión, una meta que no logró en ese momento, pero que finalmente cumplió 14 años después.

Reconocimientos y proyectos institucionales

Durante la ceremonia, la UASD rindió homenaje a egresados destacados como el doctor Richard Óliver Bidó Medina, médico y neurocientífico de la Universidad de Harvard, así como a los doctores Joel Rosado y José Norberto Vargas, quienes también han proyectado el nombre de la universidad a nivel internacional.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo.

El rector Beltrán Crisóstomo aprovechó la ocasión para resaltar proyectos de modernización, como el Centro Integral de Multiservicios, que busca agilizar trámites académicos, y el programa "UASD Conectada", desarrollado junto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión superior a 7.6 millones de dólares.

"Seguimos dando pasos firmes hacia la transformación digital de la UASD. Con esta iniciativa fortalecemos nuestra misión de ofrecer una educación superior de calidad apoyada en las tecnologías más avanzadas", afirmó el rector.

Participación femenina y excelencia académica

Del total de egresados, 2,912 son mujeres y 798 hombres, lo que refleja un 78 % de participación femenina.

Además, 1,416 graduandos obtuvieron lauros académicos, siendo el Summa Cum Laude el estudiante Daniel del Carmen Vicente Estrella, con un índice de 96.6 puntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/111989-f3e056d6.jpg

Por facultades, 926 corresponden a Humanidades, 850 a Educación, 804 a Ciencias Económicas y Sociales, 702 a Ciencias de la Salud, 167 a Artes, 161 a Ingeniería y Arquitectura, 74 a Ciencias y 26 a Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

La ceremonia reafirmó el papel de la UASD como pilar de la educación pública superior en República Dominicana, celebrando no solo a sus nuevos profesionales, sino también a historias como la de Ambiorix Rosario, símbolo de perseverancia y compromiso con la educación.

